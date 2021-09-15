8 нестандартных советов для дома, которые заинтересуют даже опытных хозяек

1. Быстрое устранение протечки

Резиновые перчатки исполняют роль прокладки.

2. Спасение ковра

Пусть действенное средство само выполнит всю работу за вас. /Фото: womond.com

3. Моющее средство при минимальных затратах

По деньгам дешевле, а эффективность абсолютно не страдает. /Фото: files.perdavverocdn.com

4. Страшный ящик с проводами

Порядок во всем, даже в мелочах — признак идеального уютного дома. /Фото: neat-freak.com

5. Быстрое избавление от надоедливых насекомых

Никакого жужжания и мельтешения перед глазами, только чистый дом. /Фото: i.ytimg.com

6. Идеально чистая стеклянная посуда

Алкозельцер спасает не только от похмелья. /Фото: image1.thematicnews.com

7. Эффективная чистка нержавеющей стали

Посуда из нержавеющей стали — частый гость на большинстве кухонь. /Фото: retete-usoare.info

8. Долой неприятный запах

Чистота и приятный аромат по всему дому. /Фото: files.dals.media