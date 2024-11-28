С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как учёные используют плавающих воздушных змеев для генерации энергии на Фарерских островах



Современные поиски возобновляемых источников энергии связаны не только с тем, что это более экологичный вариант, нежели жечь уголь, к примеру. Проблема ещё и в том, что многие регионы просто не могут себе позволить расширять электрификацию традиционными способами. Поэтому государства, имеющие выход к воде, предпочитают использовать энергию приливов, но вот один концепт такой электростанции оказался довольно оригинальным - плавающий воздушный змей.

Один из самых оригинальных концептов возобновляемой энергии последних лет. /Фото: ru.futuroprossimo.it

Один из самых оригинальных концептов возобновляемой энергии последних лет. /Фото: ru.futuroprossimo.it

 

У этой концепции несколько названий - официально она называется «приливной воздушный змей». Но есть и более поэтическое имя - «Морской дракон». В любом случае подразумевают они одно и то же: применение специальных механизмов, похожих на воздушных змеев, однако они не летают, а плавают. В результате их работы можно использовать энергию приливов, чтобы запитать электричеством жилые дома и инфраструктуру.
Так выглядит концепция воздушного змея приливов под водой. /Фото: building-tech.org

Так выглядит концепция воздушного змея приливов под водой. /Фото: building-tech.org

 

Справедливости ради, подобные проекты пытаются внедрить многие страны, где есть большая береговая линия, например, Дания. Однако наиболее интересным и масштабным по реализации на сегодняшний день остаётся концепт, реализованный на его архипелаге, Фарерских островах. Там используют подводных воздушных змеев для того, чтобы автономный во многом регион не испытывал дефицита электроэнергии.


Острова, домики которых питают плавающие воздушные змеи. /Фото: euroroaming.ru

Острова, домики которых питают плавающие воздушные змеи. /Фото: euroroaming.ru

 

Известно, что на данный момент на архипелаге проживает около 50 тысяч человек, однако строить традиционные электростанции в таких условиях попросту нереально. Поэтому «приливной воздушный змей» спасает, правда, используют их не поодиночке, а «стайками». Так, по информации редакции novate.ru, восемь таких гаджетов, размах крыльев которых составляет примерно 5 метров, одновременно погружаются на глубину до полусотни метров, и это позволяет запитать до 70 жилых домов.

Вот такие гаджеты генерируют энергию для десятков домов. /Фото: hi-tech.mail.ru

Вот такие гаджеты генерируют энергию для десятков домов. /Фото: hi-tech.mail.ru

 

У «приливных воздушных змеев» есть масса достоинств в сравнении с другими возможными источниками энергии. Во-первых, они взаимодействуют только с приливами, но основная генерация энергии происходит силами наземных станций, поэтому воздействие на окружающую среду минимальное. Во-вторых, использование большей доли такого электричества снижает потребление дизельного топлива, которым заменяют дефицит энергии от ветренных станций, когда сезон не балует порывами воздуха. Поэтому на островах делают упор именно на эту концепцию, считая её самой перспективной.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ссылка на первоисточник
наверх