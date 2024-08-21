Подвижница или экс-императрица: какую тайну 23 года хранила Вера Молчальница

Посмертный портрет Веры Молчальницы — единственное сохранившееся её изображение
За 23 года подвижничества Вера Молчальница произнесла всего 4 фразы. Кем была эта женщина доподлинно не знал никто, но в то же время многие предполагали, что посвятить себя служению Богу решила императрица Елизавета Алексеевна, которая в миру вела отнюдь не праведную жизнь.
История взаимоотношений Елизаветы Алексеевны и Александра I была непростой. Супруги были далеки друг от друга, у каждого были внебрачные романы и дети. Фавориткой императора была Мария Нарышкина, плодом их любви стали четверо детей. У Елизаветы тоже были интриги на стороне: ей приписывают романы с князем Адамом Чарторыйским и штаб-ротмистром Алексеем Охотниковым. Если верить молве, от обоих мужчин она родила по дочери, но обе они умерли в младенчестве.
Портрет Елизаветы Алексеевны в трауре рядом с бюстом супруга. Худ. П. Басин (1831)
Переломным в отношениях императорской четы стал 1825 год, в это время кризис достиг апогея: Елизавета переживала из-за смерти дочерей, Александр тоже потерял внебрачную дочь от Нарышкиной, кроме того, Петербург пережил разрушительное наводнение, что тоже требовало его участия. Чтобы справиться с грузом проблем, Александр и Елизавета отправились в путешествие, где по-настоящему насладились отдыхом и общением. А вот на обратном пути случилось непредвиденное: по дороге домой от лихорадки сгорел Александр, а через полгода скончалась и Елизавета.
Смерть Александра I (литография XIX века)
Обе смерти выглядели подозрительно, тела Елизаветы в Петербург вернули в закрытом гробу, так что есть все основания полагать: чета решила таким образом изменить свою жизнь.
Сразу после смерти Елизаветы появилась подвижница Вера Молчальница. О себе она не распространялась, однако же все догадывались о ее высоком положении. Судьба Веры была непростой: вначале она находилась в Сырковом монастыре, после – была арестована за бродяжничество. После года отбывания наказания в тюрьме ее переправили в сумасшедший дом. За Веру Молчальницу заступилась графиня Орлова-Чесменская. По ее протекции Молчальнице выделили в Сырковом монастыре.
Криптографическая записка Веры Молчальницы с монограммами букв Е, П и А
Вера Молчальница остаток жизни провела в молитвах, воздерживалась от любых мирских радостей, причащалась по четвергам просфирой, раз год выходила из кельи, чтобы посмотреть на Новгород. С окружающими общалась при помощи записок.
Елизавета Алексеевна и император Александр I
Что же до тех фраз, которые все же произнесла Вера Молчальница, то все они касались ее самой: “Кто я такая, я сказать не могу, а на то, что я странствую – воля Божия”; “Если судить по небесному, то я — прах земли, а если по земному, то я — выше тебя”; “Вы думаете меня зовут Вера? Нет, я не вера, я Лиза”; “Я прах, земля; но родители мои были так богаты, что я горстью выносила золото для раздачи бедным; я рождена на Белых Берегах”.
Портрет Елизаветы Алексеевны
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