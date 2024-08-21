Подвижница или экс-императрица: какую тайну 23 года хранила Вера Молчальница

Посмертный портрет Веры Молчальницы — единственное сохранившееся её изображение

Портрет Елизаветы Алексеевны в трауре рядом с бюстом супруга. Худ. П. Басин (1831)

Смерть Александра I (литография XIX века)

Криптографическая записка Веры Молчальницы с монограммами букв Е, П и А

Елизавета Алексеевна и император Александр I

Портрет Елизаветы Алексеевны