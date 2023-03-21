Отсутствие окон, тайные подземелья и трава на полу: 11 нетривиальных фактов о средневековых замках

1. Термин «замок» применяется к меньшему количеству сооружений, чем это обычно делают

Не все то замок, что красивое масштабное сооружение. /Фото: pinterest.de

Замок 19 века - яркий пример неоготики, или стилизации Средневековья. /Фото: klook.com

2. Главным фактором, который обеспечивает обороноспособность замка – это местоположение, а не строение самого сооружения

Правильное расположение - залог обороноспособности замка. /Фото: obiskusstve.com

Замок на возвышении - норма для Средневековья. /Фото: allcastle.info

3. Ворота, как самую уязвимую часть замка, проектировали особым образом

Замковые ворота слишком неуязвимы, чтобы не уделить внимание их проектированию. /Фото: uklive.ru

Такие ворота в средневековом замке принесли бы немало проблем. /Фото: pinterest.de

4. Внутренние стены замка окрашивались в яркие цвета

Все было не так тускло и серо, как дошло до наших дней. /Фото: wikiрedia.org

Яркие интерьеры средневековых замков вое-где сохранились, но чаще остались лишь серые стены. /Фото: livejournal.com, holiday.by, blair-castle.co.uk

5. Большие окна практически отсутствовали в средневековых замках

Окошек в замках в Средневековье недоставало не просто так. /Фото: topdom.info

Во французской крепости Каркасон от окон - одно название. /Фото: pinterest.com

Большие окна замка выдают более поздний период его возведения. /Фото: nikatravel.ru

6. Средневековые замки полны секретных ходов и подземелий

Не бывало средневековых замков без секретных ходов и подвалов. /Фото: quora.net, exploring-castles.com

Подземелья швейцарского замка давно обросли мрачными легендами. /Фото: tripadvisor

Увы, но тайные ходы могут стать Ахиллесовой пятой замка. /Фото: messynessychic.com

7. Штурм средневекового замка мог идти годами

Не все так красочно в осаде средневековой крепости, как это обычно показывают. /Фото: tes.com

Фрагмент средневековой миниатюры об осаде Антиохии из «Отрывков д'Аутремера» Себастьяна Мамеро. /Фото: about-history.com

Изображение требушета на средневековой гравюре. /Фото: askdifference.com

8. В любом средневековом замке обязательно был колодец

Колодец замка Меерсбург, 14 век. /Фото: finovel.com

Колодец замка Харбург эпохи высокого Средневековья. /Фото: livejournal.com

9. Обороноспособность замка было способно обеспечить небольшое количество человек

Трудно поверить, что огромную территорию средневековой крепости можно было защитить без тысяч солдат. /Фото: elenaruvel.com

Для взятия крепости требовалось гораздо больше людей, чем для его обороны. /Фото: russian7.ru

Огромный замок Харлех почти год обороняли меньше полусотни человек. /Фото: planeta-best.ru

10. Винтовые лестницы в средневековом замке – часть оборонительной системы

Даже винтовая лестница в замке проектировалась особы образом. /Фото: youtube.com

Спиральная лестница средневекового замка - большая проблема для его захватчика. /Фото: fishki.net

11. В средневековых замках были проблемы с гигиеной

Гигиена в Средние века, вопреки всему, была, но достаточной ее не назовешь. /Фото: pikabu.ru

Отхожие места в средневековых замках были небольшими, малокомфортными и неприятно пахнущими. /Фото: semiestrel.ru

Чтобы спасти одежду от насекомых, средневековые люди вешали ее...в туалет. /Фото: syl.ru