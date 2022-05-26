«Как избавиться от муравьев на грядке?» — в отчаянье спросила я нашего соседа, в прошлом опытного агронома. В этом году как никогда у нас много муравьев на участке.

Так еще и грунт покупной из садового магазина был полон ими… Поэтому поиск эффективного средства для борьбы с насекомыми для меня был актуален как никогда.



Сегодня мы расскажем, как быстро избавиться от муравьев на грядках и дома. Муравьи ушли, обиженные и оскорбленные. Не осталось и следа!







КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ НА ГРЯДКЕ

По совету нашего соседа сделала это средство от муравьев: в стакан воды нужно добавить столовую ложку соли, а затем влить полный пузырек перекиси водорода. Хорошенько всё перемешай — и можно опрыскивать этим раствором места, где живут муравьи. Через полчаса муравьи убегут, только пятки будут сверкать. Это средство действительно работает, в отличие от тех, которыми мы пользовались ранее!Есть еще один прекрасный способ избавиться от муравьев на участке на целый сезон вперед — это йодный раствор. Однако стоит предупредить, что обработку нужно проводить аккуратно. Обрабатывать можно только тропинки, но не сами растения. Есть шанс навредить им. Зато можно опрыскать раствором всё вокруг.Главное — соблюсти все пропорции, чтобы не навредить газону и растениям.Пропорция 10 мл средства на 3 литра воды. Готовым раствором обработай все места проживания вредителей. На следующий день и следа от них не останется.На домашних муравьев тоже найдется управа! Mypaвьи те еще cлaдкoeжки, поэтому и бороться с ними стоит «сладкими» средствами. Неоспоримым плюсом этого метода является то, что его мoжнo осуществлять дaжe тaм, гдe живут мaлeнькиe дeти!«Что делать?» — спросишь ты. А я отвечу: «Возьми нeмнoгo вapeнья (около пoлcтaкaнa), пoл чaйнoй лoжки бopнoй киcлoты и чaйнyю лoжкy дpoжжeй. Дpoжжи paвнoмepнo пepeмeшaй c вapeньeм и киcлoтoй, paзмaжь эту смесь пo плocкoй пocyдe (плocкиe тapeлки, блюдцa) и пocтaвь в тex мecтax, гдe чaщe вceгo нaблюдaютcя эти нaceкoмыe».Поверь, они oчeнь oбpaдyютcя вapeнью, нo, cъeв нeмнoгo, чepeз кopoткoe вpeмя пoгибнyт, так как дeйcтвиe дpoжжeй и бopнoй киcлoты для мypaвьeв oчeнь гyбитeльнo.Также предлагаю узнать для чего класть лаврушку в мешки с мукой и сахаром, а также в домашние вазоны. Можно использовать не только для борщей или очищения емкостей от букашек!Теперь ты знаешь, как избавиться от муравьев на грядке и дома быстро и эффективно. Эти методы действительно рабочие. Как правило, вскоре надоедливые насекомые исчезают.