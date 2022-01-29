15 самых странных вещей, которые упали с неба на землю

Гоба - один из самых больших метеоритов.
К счастью, большинство из самых страшных вещей в космосе находятся во многих световых годах от нашей крошечной планеты. Но это не означает, что в Землю не врезаются объекты, прилетающие из космоса. Наиболее распространенными подобными объектами являются метеориты и космический мусор, но иногда на землю падает действительно что-то необычное.
1. Ракетный бак
Российская ракета «Зенит-3».
В марте 2011 года турист в Колорадо наткнулся на сферический объект, лежащий в кратере. Когда он прикоснулся к нему, объект был еще теплый. После того, как дело было передано NASA, было определено, что это бак с российской ракеты «Зенит-3», которая была запущена в январе 2011 г.
2. Коровья давилка
Жертва метеорита.
15 октября 1972 года фермеры в Трухильо, Венесуэла услышали громкий удар. На следующий день они нашли большой камень рядом с расплющенной в лепешку коровой. Только несколько лет спустя ученые подтвердили, что камень является метеоритом.
3. Тунгусский метеорит
Место падения Тунгусского метеорита.
30 июня 1908 года в Восточной Сибири произошел массовый взрыв. Почти 2000 квадратных километров леса были полностью повалено и обгорело. Взрыв был примерно в 1000 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. А самым безумным является то, что не было найдено кратера от подобного титанического удара. Ученые считают, что это был метеороид, который разрушился на высоте 10 км над поверхностью Земли.
4. Лечение камнями
Камни как средство лечения.
14 августа 1992 года люди в городе Мбале в Нигерии услышали сильный взрыв в небе. Вскоре после этого с неба начали падать камни. Поскольку в данной местности борются с эпидемией СПИДа, жители посчитали, что камни являются божьей панацеей. Они даже впоследствии измельчали эти камни и ели их.
5. Гоба
Гоба - один из самых больших метеоритов.
60-тонный метеорит Гоба является самым крупным известным метеоритом, найденным человечеством. Несмотря на то, что он врезался в землю на территории современной Намибии около 80 000 лет назад, его нашли только в XX веке. В 1920 году фермер, который пахал свое поле, наткнулся на что-то в земле. Сегодня этот метеорит превратили в национальный памятник.
6. Кайдун
Кайдун.
30 декабря 1980 года метеорит врезался в Землю вблизи советской военной базы в Йемене. В этот метеорите, известном как Кайдун, был обнаружен уникальный широкий спектр минералов. Некоторые из них даже не не встречались ранее в природе (флоренскиит). Ученые до сих пор не уверены в происхождении метеорита.
7. Бирманский цилиндр
Бирманский цилиндр.
В 2016 году огромный металлический цилиндр (длиной 4,5 метра и диаметром 1 метр) врезался в нефритовую шахту на севере Бирмы (Мьянмы). А еще один кусок металла с китайскими иероглифами на его поверхности упал на крышу дома в соседнем поселке. Чиновники полагают, что это части китайской ракеты.
8. Таинственная сфера
Таинственная сфера
В 2016 году таинственная сфера врезалась в землю возле бразильского Риашу дос Покос. Он едва не разрушил дом Вальдира Хосе Мендеса, разбил в щепу дерево кешью и зарылся в землю. С тех пор было установлено, что сосуд высокого давления с композитной изоляцией. По всей видимости, это газовый баллон с космического челнока.
9. Радиоактивные осадки из космоса
Радиоактивные осадки из космоса/
В январе 1978 года в северной Канаде внезапно с неба посыпались радиоактивные материалы. Оказалось, что они происходят из неисправного генератора энергии советского спутника под названием «Космос 954», который сгорел в плотных слоях атмосферы над Канадой. Операция по очистке территории под называнием «Утренний свет» обошлась в $ 14 млн.
10. Знак свыше
Знак свыше.
В 1492 году большой камень врезался в Землю около французского города Энсисайм. Это сочли небесным знамением, поскольку только 300 лет спустя люди узнали, что такое метеориты. Камень доставили в город и выставили в церкви. На сегодняшний день, это самый старый сохранившийся метеорит в Европе.
11. Сихотэ-Алинь
Пейзажи Сихотэ-Алиня.
В 1947 году произошло самое крупное когда-либо наблюдаемое падение метеорита в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем востоке России. Свидетели падения утверждали, что метеорит был ярче, чем солнце. Ученые до сих пор приезжают в этот регион, чтобы найти и изучить фрагменты метеорита.
12. Метеорит размером с горошину
Метеорит может быть даже такого размера.
В 2009 году 14-летний Геррит Бланк в Германии шел из школы домой, когда он увидел вспышку света. Почти сразу же камешек размером с горошину задел его руку и врезался в землю, создав 30-сантиметровый кратер. К счастью для Геррит, он отделался только царапиной.
13. Альенде
Альенде.
В 1969 году метеорит Альенде упал на землю в Мексике, что привело к одной из крупнейших «охоте на метеориты» в истории человечества. Из 5 тонн осколков было собрано около 3 тонн. Обнаружилось, что эти куски содержат элементы, которые старше нашей Солнечной системы. И это еще не все — в них нашли микроскопические алмазы.
14. ALH 84001
ALH 84001
Несмотря на скучное название, метеорит ALH 84001 привлек немало внимания, когда ученые заявили, что он может содержать доказательства жизни на Марсе. Это было позже опровергнуто, но путешествие ALH 84001 было все же внушительным. Миллиарды лет назад, он сформировался в марсианском вулкане. Около 15 миллионов лет назад при извержении эта глыба была «вышвырнута» в космос в сторону Земли. 13 000 лет назад он врезался в лед Антарктиды и оставался там до тех пор, пока не был обнаружен в 1984 году
15. Самый большой антропогенный объект, повторно вошедший в атмосферу
Самый большой антропогенный объект, повторно вошедший в атмосферу
7 февраля 1991 года в городе Оро Верде в Аргентине стал свидетелем необычных светящихся следов в небе. Следы были вызваны металлическими фрагментами, падающими на Землю. К счастью, они никому не повредили. Фрагменты оказались частью советской космической станции «Салют-7». На сегодняшний день, это один из крупнейших антропогенных объектов, который повторно вошел в атмосферу Земли.
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