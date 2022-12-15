Учимся у лучших: Полезные кулинарные лайфхаки от пяти знаменитых шеф-поваров

Нет предела совершенству, особенно в кулинарии. Поэтому стоит не ограничиваться лайфхаками из интернета, мамиными и бабушкиными советами, а учиться у лучших из лучших. Novate.ru предлагает взять на вооружение несколько приемов знаменитых шеф-поваров и превратить процесс готовки в настоящее искусство.
1. Джейми Оливер
Английский шеф-повар Джейми Оливер. / Фото: almode.ru
• Легко очистить корень имбиря можно при помощи обычной чайной ложки. Так вы сможете сохранить всю мякоть продукта, а не срезать половину вместе с кожицей. Если у вас нет времени орудовать ложкой, просто обрежьте корень с четырех сторон, оставив толстые обрезки, которые позже пригодятся вам в процессе приготовления, например, имбирного чая.
• Отделить белок от желтка очень просто – разбейте яйцо в свою ладонь и дайте белку стечь между пальцами. Когда процесс закончится, в руке останется только желток. Еще один вариант – разбить яйцо в миску, а затем взять чистую полулитровую пластиковую бутылку и втянуть горлышком желток, слегка сжав ее пальцами посередине.
1. Хестон Блюменталь
Английский шеф-повар Хестон Блюменталь. / Фото: factroom.ru
• Если ваша цель – сварить идеальную пасту, используйте только изделия из твердых сортов пшеницы. Запомните – макароны любят воду, поэтому даже для небольшой порции вам понадобится минимум два литра жидкости. Старайтесь не ориентироваться на время, указанное на упаковке. Пробуйте макароны в процессе варки – когда они достигли состояния al dente, можете сливать их. В конце добавьте немного оливкового масла, чтобы паста не слиплась.
• Когда готовите еду на сковороде, внимательно следите за температурой жира – если он будет слишком горячим, продукты пригорят, а если слишком холодным – напитаются жиром и приобретут неприятный сальный вкус.
• Следующая рекомендация касается картофеля фри – не пытайтесь зажарить до идеального состояния сырой овощ. Сначала отварите его до мягкости, затем переложите из кастрюли в другую емкость, дайте воде стечь и отправьте картофель в морозилку на час. После этого обжаривайте овощ в два этапа. Готовый картофель следует промокнуть бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишний жир.
3. Эйприл Блумфильд
Английский шеф-повар Эйприл Блумфильд. / Фото: chefs.by
• Идеальный соус получится в том случае, если вы нашинкуете две луковицы шалот, зубчик чеснока, перец чили, петрушку, смешаете все ингредиенты в одной миске, добавите лимонный сок, соль и 150 мл оливкового масла. Тщательно все перемешайте и наслаждайтесь великолепной заправкой.
• Перед тем, как готовить стейк, посолите его со всех сторон и оставьте на 7-10 минут. Эта простая хитрость позволит мясу равномерно прожариться и создаст хрустящую соленую корочку, которая придаст блюду пикантности.
4. Вольфганг Пак
Австрийский шеф-повар Вольфганг Пак. / Фото: kto-chto-gde.ru
• Следите, чтобы на кухне всегда присутствовал базовый набор трав: розмарин, кафрский лайм, мята, чабрец, базилик. Они сделают даже самое простое блюдо шедевром кулинарии.
• Чтобы не испортить филе рыбы большим количеством специй, добавьте только базилик. Для курицы и овощей можете использовать сочетание базилика и розмарина. Азиатские блюда изумительно оттеняет кафрский лайм, а чтобы вкус продуктов получился освежающим, добавьте к ним чабрец и мяту.
• При варке картофеля важно соблюдать некоторые тонкости. После того, как вы довели его до готовности и слили воду, плотно закройте кастрюлю с картофелем крышкой и снова поставьте на плиту на минимальную мощность. Выпаривайте остатки влаги до тех пор, пока мякоть не побелеет, но следите, чтобы картофель не пригорел. Когда влага полностью испарится и картофель станет сухим, он сможет впитать больше сливок или молока со сливочным маслом, благодаря чему готовое пюре получится мягче и нежнее.
5. Айна Гартен
Американский повар
и писательница кулинарных книг. / Фото: samoe.top
и писательница кулинарных книг. / Фото: samoe.top
• Чтобы бекон получился хрустящим, поджаристым и не сгорел в процессе приготовления, запекайте его в духовке, а не жарьте на сковороде. Оптимальная температура – 200 градусов. Бекон должен готовиться примерно 15-20 минут, а чтобы он равномерно прожарился, периодически переворачивайте его.
• Нестандартный вкус курица приобретет в том случае, если смазать ее оливковым маслом, а затем отправить в духовку в компании лимона и зелени. Также можно приготовить к мясу луковую подливку – получится очень вкусно и оригинально.
• Брюссельская капуста получится идеально только в одном случае – ее нужно запекать в духовке. Не забудьте добавить оливкового масла и приправ. Готовность определяется по наличию нежного тепло-коричневого цвета.
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