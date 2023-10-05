14 мифов о барменах: то, о чем вы догадывались, но не знали наверняка

Вокруг этой профессии сложилось множество мифов. Что-то из этого имеет разумное зерно, а что-то – не более чем очередная пыль, пущенная в глаза восприимчивым людям. Итак, посмотрим, что же это за мифы.







Бытует мнение, что профессия бармена – дело, сугубо, мужское. Но это не так. За рубежом девушки, обладающие всеми навыками этой профессии, встречаются довольно часто. В России их пока меньше, так как мужчины не любят, когда им составляют конкуренцию представительницы прекрасного пола, а посетители, нередко, относятся к ним предвзято.







На самом деле этот миф появился небезосновательно. Среди барменов могут встречаться хитрецы, спиливающие джигер (своеобразный мерный стаканчик бармена). Некоторые могут компенсировать недостаток коктейля льдом и пеной, как говорится «лед и пена – хлеб бармена». А вот чистый алкоголь забадяжить будет довольно сложно. Все это к чему, если вам когда-то чего-то недолили, не стоит ровнять всех под одну линейку, просто не ходите больше в этот бар.







Коктейли бывают разные, и не все они должны обжигать горло, как чистый спирт. К тому же, в правильно приготовленном коктейле алкоголь должен гармонировать со всеми остальными ингредиентами. Если он ощущается там, где должен быть мягкий вкус, это повод сомневаться в профессиональности бармена.







Ну, здесь слово другое нужно подобрать… Скорее, они любители алкоголя как такового, иначе бы они не смогли работать за стойкой. Здесь же стоит упомянуть и еще один миф о том, что бармены вечно пьяные. Это так же зависит от человека. Да, на работе им разрешается выпить, но не более 50 грамм, хотя норму эту они, бывает, корректируют







Страхи из фильмов. Но опять же, все это небезосновательно. Большинство барменов четко делают свою работу, но всегда бывают исключения. Да, и к тому же, зачем бармену вам что-то посыпать, смотрите лучше внимательно на того, с кем рядом вы сели и кто решил составить вам компанию.







Это правда. Чистая правда. Такова специфика работы. Девушки, особенно одинокие, любят подсесть за стойку и поплакаться на жизнь, построить бармену глазки, после чего пригласить к себе в гости.







Это правда. Ведь клиент нередко выкладывает все свои проблемы на барную стойку после очередного стаканчика. А некоторые люди посещают бар с заядлой регулярностью, так что бармен всегда в курсе всех подробностей их жизни. Как правило, они ждут совета, особенно от бармена в возрасте за 30. И он не в праве молчать.







Это не более, чем миф. У барменов бывают отличные семьи. График неудобный, да, но это не значит, что личной жизни нет.







Это миф. Никогда и нигде бармены не наливают в долг. Это все равно, что отдать кусок своего заработка. Так уж сложилось, что если человек постоянно приходит в бар, то бармен ему уже должен, как постоянному клиенту, доверять и наливать с возможностью будущей оплаты. Но это не так, и многих барменов это оскорбляет.







Флэйринг – это стиль свободного смешивания коктейлей с элементами жонглирования. И владеет этим не каждый бармен. Нельзя считать, что если он не жонглирует перед вами, то он не бармен. Это зависит от места, где человек работает. Ему попросту может не позволять этого делать стиль заведения, так что не приставайте к барменам с расспросами, а заранее поинтересуйтесь, где можно удовлетворить ваш интерес.







И да, и нет. Хочешь красиво жить – умей вертеться. У барменов разные смены и разный заработок. На выходных – больше шансов получить хорошую прибыль. Как правило, большую часть денег бармен получает за счет чаевых, но это уже зависит от настроения клиента.







Это правда. Работа бармена требует определенного креатива. Не то, чтобы они изобретают что-то принципиально новое, так как это довольно сложно и многое уже придумано. Но корректировать на свой вкус и вкус клиента они могут.







Конечно, бармен старается быть приятным в общении, ведь это залог того, что клиенту понравится обслуживание и он вернется, но быть одинаково милым со всеми, особенно с теми кто грубит, не получится. Поэтому у бармена есть где-то 20-25 постоянных клиентов, с которыми он всегда дружелюбно настроен.







Это не более, чем миф. Попробуйте постоять десять, а то и больше часов на ногах в окружении постоянной музыки, сафитов, дыма от сигарет, повертеть бутылки, поговорить по душам с пьяными клиентами… Это не так уж просто)



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