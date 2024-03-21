13 «абсурдных» советов, в которые сложно поверить, пока не придется ими воспользоваться

1. Пицца становится вкуснее, если ее намочить

Края пиццы нужно обрызгать пульверизатором, чтобы они стали мягче

2. Кошачья техника расслабления помогает вернуть силы и энергию

Солнечные ванны помогут расслабиться и поднять настроение. / Фото: wallhere.com

3. Кладите соленый арахис в кока-колу

При взаимодействии с колой арахис становится мягче и вкуснее. / Фото: guru.1743.ru

4. Зарядитесь энергией от новой пары носков

Новые носки, надетые посреди рабочего дня, подарят ногам ощущение легкости. / Фото: psychbook.ru

5. Если забыли нужное слово, повторите вслух алфавит

Этот способ поможет гораздо быстрее вспомнить забытое слово. / Фото: proproff.ru

6. Побороть лень поможет холодный душ

Контрастный душ вернет силы и энергию. / Фото: zen.yandex.ru

7. Используйте напиток из колы и имбиря как микстуру при простуде

Микстура по китайскому рецепту, которая помогает устранить боль в горле. / Фото: klikabol.com

8. Расслабляйтесь при помощи массажера для шеи

Массажер для шеи нужно приложить к ушам, чтобы расслабиться

9. Соевый соус станет карамельным на вкус если его использовать в качестве сиропа к ванильному мороженому

Соевый соус может выступить в качестве карамели на мороженом. / Фото: facte.ru

10. Если руки пахнут чесноком, воспользуйтесь солью или предметами из нержавеющей стали

Избавиться от чесночного запаха поможет соль. / Фото: svekrovi.net

11. Бургер будет вкуснее, если на котлете расплавить маршмеллоу и перемазать все маслом из арахиса

Бургер с маршмеллоу имеет нестандартный, но приятный вкус. / Фото: foodbeast.com

12. Соль делает фрукты слаще и лишает кофе горечи

Соль оттеняет вкус арбуза и делает кофе менее горьким

13. Попробуйте картофель фри с уксусом и солью

Заправка из соли и уксуса помогает картофелю стать более хрустящим