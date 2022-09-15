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Известные политики в молодости



Сегодня мы решили вспомнить знаменитых политиков советского и постсоветского периода и предлагаем вам с помощью коллажей посмотреть, как люди меняются с возрастом — а иногда многое в них, несмотря на годы и власть, остается неизменным.

Молодые спортсмены, комсомольцы, да и просто красавцы — в нашей подборке.

Известные политики в молодости

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Известные политики в молодости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Известные политики в молодости
Владимир Ленин.
Известные политики в молодости
Президент СССР Михаил Горбачев.
Известные политики в молодости
Первый президент России Борис Ельцин.
Известные политики в молодости
Видный российский политик Владимир Жириновский.
Известные политики в молодости
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Известные политики в молодости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Известные политики в молодости
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Думе Сергей Миронов.
Известные политики в молодости
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Мизулина.
Известные политики в молодости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Известные политики в молодости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Известные политики в молодости
Министр обороны Сергей Шойгу.
Известные политики в молодости
Политик и хозяйственник Анатолий Чубайс.
Известные политики в молодости
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Известные политики в молодости
Бывший президент Украины Виктор Янукович с сыном.
Известные политики в молодости
Третий президент Украины Виктор Ющенко.

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