Будь как Софи Лорен: 8 секретов стиля легенды мира моды и кино

Софи Лорен – не только легенда мира кино, но также икона стиля. Ее образы пытались повторить миллионы девушек, однако лишь у знаменитой итальянки получалось всегда выглядеть так легко, изящно и женственно. Прямые юбки, платья с акцентом на талии и, конечно же, шляпы – Софи знала, как составить свой гардероб таким образом, чтобы каждый аутфит попадал в самое сердце. Novate.ru рассказывает, какие секреты стиля Лорен актуальны и сейчас.
Секрет 1: Знать особенности своей фигуры
Софи Лорен всегда подчеркивала талию
Когда речь заходит о внешности, нужно четко понимать, что у каждой девушки есть свои плюсы и минусы. Исходя из этих знаний, можно продумать, как подчеркнуть сильные стороны своей фигуры и замаскировать слабые. Софи Лорен была в этом вопросе мастером. Изначально, когда она только начинала делать первые шаги в актерской карьере, режиссеры не считали ее красоткой – им казалось, что у будущей звезды слишком широкие бедра и большая грудь. Однако девушка быстро поняла, какой предмет гардероба поможет ей избавить себя от подобных претензий. Вот так платье футляр с акцентом на талии стало ее визитной карточкой. Такой фасон подчеркивал сексуальные формы и фигуру типа «песочные часы». Чаще всего звезда отдавала предпочтение моделям черного цвета, повторяющим каждый изгиб тела.
Среди других вещей, которые приходили ей на помощь в вопросах корректировки фигуры – всевозможные ремни, платья со вставками, а также контрастные сочетания верха и низа – данный прием Софи стала использовать одной из первых, чтобы акцентировать линию талии.
Секрет 2: Элегантность всегда и во всем
Софи часто надевала нейтральные вещи и дополняла акцентными аксессуарами
В этом моменте Лорен очень сильна напоминает француженок – для них элегантность и женственность, доведенные до совершенства, всегда стоят на первом месте. Удивительно, как у актрисы получается выбирать простые вещи, которые есть в гардеробе у каждой девушки, но с помощью аксессуаров превращать их в настоящие произведения искусства. Софи всегда говорила, что элегантность говорит вполголоса, и ее наряды, которые, по сути, являются лишь фоном для украшений, головных уборов, ремней и прочих аксессуаров, доказывают правдивость этого высказывания.
Секрет 3: Принты и краски
Цветочный узор и горох - любимые принты Лорен
Софи Лорен обожает всевозможные принты, искренне считая, что при грамотном выборе они могут создать потрясающий образ, даже если другие вещи, находящиеся с ними в тандеме, будут простыми и скромными. По ее мнению, рисунок добавляет аутфиту интересных деталей и акцентов. Фаворитами актрисы всегда были, есть и, скорее всего будут цветы и горох. Вне зависимости от сезона они всегда выглядят элегантно и актуально. Чаще всего Софи можно было увидеть в платьях с россыпью мелких цветов, который придавал образу легкость и наивность. Также звезда обожает яркие оттенки: даже во время длительных перелетов, когда есть смысл отдать предпочтение темным цветам, Лорен выбирает желтый, зеленый, голубой и другие тона, которые привлекают внимание.
Секрет 4: Не забывайте про украшения
Звезда любит жемчуг и бриллианты
Завершающим штрихом в любом образе являются аксессуары. Увы, без них look практически никогда не выглядит целостным и завораживающим. Софи Лорен прекрасно это знает. На светских мероприятиях звезда никогда не появляется без любимых украшений, ведь свято уверена в том, что блеска много не бывает. Она обожает ювелирные изделия с крупными драгоценными камнями. Ее фавориты – золотые колье, которые делают акцент на зоне декольте и добавляют образу роскоши и шика, а также массивные серьги, подчеркивающие длинную лебединую шею. Выбирая драгоценные материалы, Лорен всегда останавливается на классике – белом золоте, бриллиантах и жемчуге.
В повседневной жизни актриса отдает предпочтение более простым аксессуарам без крупных дорогих камней, так как их наличие в неподходящей обстановке может быть воспринято как грубый тон. Если хотите повторить образ Софи, наденьте актуальное колье из барочного жемчуга и добавьте несколько цепочек с кулонами из драгоценных камней.
Секрет 5: Надевайте шляпы
Лорен выбирала шляпы в зависимости от сезона и повода
Софи Лорен не перестает утверждать, что женщину в шляпе невозможно забыть. Именно поэтому головной убор присутствовал практически во всех образах актрисы, если, конечно, был уместен. Для аутфитов на теплый сезон звезда выбирала соломенные шляпы, для прохладной погоды – фетровые изделия с объемными деталями. Если вам хочется быть похожей на Софи, попробуйте создать look в стиле Дикого Запада: в этом вам поможет укороченная куртка из денима или кожи, а также однотонная шляпа с широкими полями.
Секрет 6: Добавляйте тренды, но нее забывайте про базу
Базовые рубашки и юбки всегда находили место в образах Лорен
Актриса всегда славилась тем, что была в курсе всех модных тенденций. Она не только создавала тренды самостоятельно, но также брала на вооружение приемы и сочетания, которые предлагали знаменитые дизайнеры. В 70-е года Лорен носила широкие брюки, обтягивающие яркие топы и очки, которые закрывали половину лица. Кстати, очки такой формы и сейчас входят в число фаворитов Софи.
Одной из главных особенностей и, одновременно, преимуществ актрисы является то, что она не гонится за трендами, выбирая из них только то, что подходит ее типажу, и умеет составлять роскошные аутфиты даже из базовых вещей. Так, одним из любимых предметов гардероба Софи является не теряющая актуальности юбка-карандаш. Звезда сочетает ее с плотными хлопковыми рубашками с мужского плеча, а также фантазийными блузами с декором. Сейчас невероятно модными являются прямые трикотажные юбки, а также атласные изделия, так что можете попробовать адаптировать один из образов актрисы к современным реалиям.
Секрет 7: Монохромные образы
Монохромные образы выглядят очень утонченно
Несмотря на то, что у Софи Лорен во времена ее популярности была идеальная фигура, которую она всячески старалась подчеркнуть, в ее арсенале были и спокойные однотонные луки. Наверное, любовь к монохромным образам и тканям темных лаконичных оттенков появилась благодаря тому, что звезда знала, как правильно расставить акценты, чтобы одежда не казалась слишком простой или безликой. Шляпы, платки, крупные украшения, ремни и прочие аксессуары обязательно присутствовали в аутфитах Лорен. Кажется, современные девушки на зубок выучили это правило, ведь монохромные образы в нейтральной цветовой гамме едва ли не превратились в униформу на каждый день.
Секрет 8: Принятие возраста
Как выглядит Софи Лорен сейчас
Проблема стиля многих женщин за 50 заключается в том, что они пытаются молодиться и не хотят принимать свой возраст. Софи Лорен чужда такая позиция. Она считает, что возраст начинается и заканчивается с ума: «Ни одна красота в мире не сравнится с красотой самопознания и удовлетворения, которое приходит, когда вы принимаете себя». В соответствие с этими принципами звезда выбирает и одежду.
Видя, какие наряды выбирают молодые модницы, она лишь улыбается, прекрасно понимая, что для нее созданы совсем другие тренды. Ее часто можно увидеть в элегантных брючных костюмах яркого цвета, шелковых блузах, как однотонных, так и с любимым «гороховым» принтом, а также блестящих платьях с глубоким декольте. И все это – в 87 лет. «Пусть жизнь идет, как идет. Не берите на себя много дел и обязанностей, не пытайтесь везде успеть и все увидеть. Просто наслаждайтесь жизнью и будьте собой».
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