Будь как Софи Лорен: 8 секретов стиля легенды мира моды и кино

Секрет 1: Знать особенности своей фигуры

Софи Лорен всегда подчеркивала талию

Секрет 2: Элегантность всегда и во всем

Софи часто надевала нейтральные вещи и дополняла акцентными аксессуарами

Секрет 3: Принты и краски

Цветочный узор и горох - любимые принты Лорен

Секрет 4: Не забывайте про украшения

Звезда любит жемчуг и бриллианты

Секрет 5: Надевайте шляпы

Лорен выбирала шляпы в зависимости от сезона и повода

Секрет 6: Добавляйте тренды, но нее забывайте про базу

Базовые рубашки и юбки всегда находили место в образах Лорен

Секрет 7: Монохромные образы

Монохромные образы выглядят очень утонченно

Секрет 8: Принятие возраста

Как выглядит Софи Лорен сейчас