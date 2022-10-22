7 известнейших литературных злодеев, у которых были реальные прототипы

Литературные персонажи очень часто являются плодом воображения писателя, однако случается и так, что автору романа даже не приходится ничего придумывать. Жизнь порой сама предлагает образы, достойные быть воплощёнными на бумаге. И талантливые авторы создают персонажей настолько ярких и колоритных, что они затмевают собой реальных прототипов. В нашем сегодняшнем обзоре представлены самые известные литературные злодеи, имен прототипов которых почти никто не помнит.
Александр Иванович Корейко
Подпольный миллионер Корейко в фильме «Золотой телёнок»
Подпольный миллионер из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова - «персонаж омерзительно-страшный». И его прототипом, по мнению исследователей, стал известный аферист Константин Михайлович Коровко. Он прославился тем, что присваивал деньги, инвестированные дольщиками в созданные аферистом предприятия. Жертвами его стали множество людей, которые жили, в основном, в небольших уездных городах. Достойного наказания за свои злодеяния он так и не понёс, Коровко дважды арестовывали, до революции его приговорили к трём месяцам заключения, а после он даже стал уполномоченным Наркомпроса на Восточном фронте. И снова он был осуждён за присвоение чужих денег, досрочно освобожден, а после бежал за границу.
Сестра Рэтчед
Сестра Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».
Прототипом сестры Рэтчед из романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» стала старшая медсестра психиатрического отделения, где писатель работал в своё время санитаром. Позже он отказался сообщать её имя, так как в романе она предстаёт довольно жестокой особой, стремящейся во что бы то ни стало сломать волю пациента. Кен Кизи в одном из своих интервью признался: уже после выхода книги в свет он встречался с этой самой медсестрой и был удивлён тем, насколько сам он преувеличил её плохие качества. В реальной жизни она оказалась гораздо более человечной, чем он себе представлял.
Старуха Шапокляк
Кукла старухи Шапокляк из мультфильма «Крокодил Гена».
Детский писатель Эдуард Успенский никогда не скрывал, что прообразом для вредной старухи из его книг о Чебурашке стала его первая жена Римма. Вместе с ней он когда-то учился в МАИ, она же родила ему дочь Татьяну, а после почему-то превратилась в очень неприятную во всех отношениях особу, как называл её писатель. Впрочем, он и сам не отличался ангельским характером, поэтому, как говорил Успенский, некоторые черты Шапокляк он списывал непосредственно с себя.
Вито Корлеоне
Вито Дженовезе, Вито Корлеоне, Фрэнк Костелло.
В образе главного героя романа Марио Пьюзо «Крёстный отец» нашли своё воплощение черты сразу двух известных представителей преступного мира, существовавших на самом деле, Фрэнка Костелло и Вито Дженовезе. Они оба известны своими преступлениями, опытом руководства преступными «семьями» и умением решать возникающие проблемы самыми разными способами, в том числе и весьма жестокими. Оба мафиози были в своё время очень влиятельными и могущественными.
Ганнибал Лектер
Ганнибал Лектер и Альфредо Балли Тревиньо.
Персонаж романов Томаса Харриса «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение» долгое время считался полностью вымышленным. Лишь спустя 32 года после выхода в свет первой книги с Ганнибалом Лектером, писатель признался, что у него есть вполне реальный прообраз, тюремный врач, живший в мексиканском городе Монтеррей. Правда, фамилию Харрис тогда называть не стал, ограничившись лишь псевдонимом, который сам ему дал – доктор Саласар.
Журналисты же, ухватившись за имеющуюся информацию, смогли разыскать настоящего злодея. Им оказался Альфредо Балли Тревиньо, который в начале 1960-х годов подозревался в расправе над теми, кто путешествовал автостопом. Он был приговорён к смертной казни, однако позднее суд пересмотрел приговор и дал ему 20 лет. Отсидев положенный срок, Тревиньо вышел на свободу и работал врачом, правда, под жесточайшим контролем со стороны правоохранительных органов. Умер он в 2009 году.
Профессор Мориарти
Артур Ворт, профессор Мориарти, Саймон Ньюком.
Злодей, созданный Артуром Конан Дойлем в серии произведений о Шерлоке Холмсе, вобрал в себя черты двух реально существовавших людей. Артур Ворт был преступником, который мыслил нестандартно. Он был организатором громких преступлений и создателем собственной криминальной сети, действовавшей слаженно и аккуратно. Он даже заслужил прозвище Наполеона преступного мира. Вторым прототипом стал американский астроном, математик и экономист Саймон Ньюком. Несмотря на свои умственные способности, он слыл человеком крайне злым. Ньюком не терпел конкуренции и стремился к безжалостному разрушению карьеры тех учёных, которые, по его мнению, представляли для него угрозу.
Миледи Винтер
Миледи Винтер и Люси Хей, графиня Карлайл.
Обольстительная и безжалостная героиня романа Александра Дюма «Три мушкетёра» тоже существовала на самом деле. Правда, она вобрала черны нескольких дам того времени. В качестве одной из них называют Люси Хей, графиню Карлайл, известную интриганку и возлюбленную герцога Бекингема, решившую отомстить ему за то, что он посмел бросить её. В результате Люси Хей перешла на сторону Ришелье и основательно подпортила жизнь англичанам во время гражданской войны.
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