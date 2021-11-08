Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "Это что?! А вот у нас !" (из разговора) ... Я делал действующую модель ворот, лёгкие полотна которых подвешиваются ш...Как сделать откат...
  • Михаил Бутов
    Из этого же ряда бестолковых вопросов: почему у ППШ и ППС затворы были под правую руку, а у MP38/MP40 под левую?Почему советские ...
  • Анна Эржибова
    А где их взять то особенно сливки?Выбирая сливочное...

Новогодний декор из деревянных поддонов

Создание новогодних украшений своими руками — прекрасное времяпрепровождение для всей семьи. Отличной идеей станет изготовление праздничного декора из деревянных поддонов, которые можно превратить в сказочные домики и чудесные ёлочки, украшенные фонариками и разноцветными шарами.
Если вы умеете рисовать, вы легко превратите деревянный поддон в Деда Мороза, который так порадует малышей.  Для создания таких поделок не требуются особые навыки и сложные инструменты, работа довольно простая и очень интересная.
Такой декор станет прекрасным украшением дома ко всеми любимому новому году.

Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов

Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов

Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов

Новогодний декор из деревянных поддонов
Новогодний декор из деревянных поддонов

Ссылка на первоисточник
декорНовый год
Обсудить

Картина дня

наверх