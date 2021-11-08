Новогодний декор из деревянных поддонов

Создание новогодних украшений своими руками — прекрасное времяпрепровождение для всей семьи. Отличной идеей станет изготовление праздничного декора из деревянных поддонов, которые можно превратить в сказочные домики и чудесные ёлочки, украшенные фонариками и разноцветными шарами.

Если вы умеете рисовать, вы легко превратите деревянный поддон в Деда Мороза, который так порадует малышей. Для создания таких поделок не требуются особые навыки и сложные инструменты, работа довольно простая и очень интересная.

Такой декор станет прекрасным украшением дома ко всеми любимому новому году.









































