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12 звёзд-актёров, которых мы никогда не видели молодыми

Патрик Стюарт




Сегодня все знают его как профессора Чарльза Ксавьера из «Людей Икс», но свою карьеру Патрик начал в 47 лет, снявшись в фильме «Звездный путь: следующее поколение».


Дайана Ригг




Эта обворожительная женщина стала популярной не так давно, получив роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Но мало кто знает, что она была одной из девушек Бонда!

Жан Рено




В 46 лет Жан Рено встретился с Люком Бессоном и получил роль в одном из его фильмов. И вскоре успешный тандем стал знаменитым благодаря фильму «Подземка».

Мелисса Маккарти




Маккарти долгое время снималась в комедийных сериалах на вторых ролях, но настоящая популярность пришла к ней в 41 год после успеха фильма «Девичник в Вегасе».

Морган Фримен




Этот актер стал известен широкой публике, получив роль в фильме «Уличный парень». Тогда Моргану Фримену было целых 50 лет!

Лесли Нильсен




В 54 года он снялся в комедийном фильме «Аэроплан», ставшем одной из самых популярных кинолент своего времени.

Бренда Блетин




Эта британская актриса пришла в кинематограф в возрасте 37 лет, но слава настигла ее лишь в 1996 году после роли в сериале «Тайны и ложь».

Чарльз Дэнс




Ещё одна звезда сериала «Игра престолов». Чарльзу было 63 года, когда он исполнил роль властного Тайвина Ланнистера.

Майкл Гэмбон




В 62 года этому актеру предложили роль Дамблдора в первой части «Гарри Поттера». На момент окончания съемок Гэмбону исполнился 71 год.

Алан Рикман




Наверняка все помнят его, как харизматичного злодея из «Крепкого орешка». В то время актёру было 42 года.

Вупи Голберг




Эта комедийная актриса в 35 лет снялась в фильме «Привидение» и на следующее утро проснулась знаменитой.

Томми Ли Джонс




Настоящей знаменитостью актер стал в 47 лет после выхода культового фильма «Беглец». До этого у Томми Ли Джонса были лишь незначительные роли в театре.

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