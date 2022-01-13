Настоящий эксклюзив: редкие экземпляры легендарного Porsche 356 выставлены на продажу

Легендарный Porsche 356.
Каждый автомобильный коллекционер без малейших сомнений заявит, что Porsche - это гораздо больше, чем просто автомобиль, и что не влюбиться в это авто попросту невозможно.
На протяжении многих лет компания Porsche создала много моделей, но нет никаких сомнений в том, что именно той машиной, которая определила облик всей промышленности спортивных авто, является Porsche 356. Этот роскошный спортивный автомобиль был первым серийным автомобилем Porsche, и сегодня он является настоящей иконой для любого серьезного автомобильного коллекционера и любителя классических авто.
Porsche 356/1500 «Bent Window» Cabriolet 1953 г/п.
Поэтому неудивительно, что коллекционеры всего мира оживились, когда Ричард и Деннис Коллинз решили продать в частном порядке, а не на аукционе, два Porsche 356s из своей захватывающей частной автомобильной коллекции.
Porsche 356A / 1600 Speedster, 1955 г/в.
Сделанный на основе скромного Volkswagen первый спортивный автомобиль, который появился под знаменитым в будущем брендом, Porsche 356 был создан Ферри Порше (сыном основателя компании, Фердинанда Порше). Производство началось на заводе в Австрии еще в 1948 году, и в течение 2-х лет были построены приблизительно 50 этих красавцев. В 1950 году фабрика переехала в немецкий Цуффенхаузен, где в течение следующих 15 лет и производилась модель 356.
Porsche 356A / 1600 Speedster - один из последних с 1600-кубовым двигателем, 1955 г/в.
В одной из публикаций популярного автоиздания Auto Sport Review в 1950-х годах эти авто описывались так: «Это роскошный автомобиль с кузовом, подобным драгоценному камню, красивой отделкой интерьера из тщательно подогнанной ткани и кожи, тщательно продуманной системой отопления с принудительной подачей воздуха, радио Telefunken и полулежачими сиденьями для пассажиров».
«Pre-A» Porsche 356/1500 Reutter Cabriolet, 1953 г/в.
В Porsche 356 использовались многие элементы, которые применял Фердинанд Порше в Volkswagen Beetle, в то числе четырехцилиндровый движок заднего расположения с воздушным охлаждением, задний привод и унифицированная конструкция кузова. Всего было выпущено чуть более 76 000 Porsche 356 четырех различных серий: Pre-A, A, B и C. Сегодня сохранились только половина из них.
Идеально восстановленный 1500-кубовый Reutter Cabriolet.
Первым автомобилем Коллинза, который будет продаваться на открытом рынке в Далласе, является «Pre-A» 1953 Porsche 356/1500 Reutter Cabriolet. Этот пример открытого «Pre-A» в редком цвете Azure Blue, который, бесспорно, является одним из лучших на сегодняшний день.
В автомобиле восстановлено оригинальное радио «Telefunken».
Ранние экземпляры модели 356, которые были произведены в Австрии, делали вручную из алюминия, но когда завод переехал в Цуффенхаузен, кузов авто начали делать из стали. Для этого Porsche заключил контракт с компанией Reutter, которая ранее производила кузова для Volkswagen Beetle, на 20 лет. А в 1963 году Porsche купил компанию Reutter.
Авто имеет сертификат подлинности от Porsche.
Авто с кузовным номером 60115, «Pre-A» 1953 Порше 356 оснащен 1500-кубовым двигателем мощностью 60 лошадиных сил, развивающим 5000 оборотов в минуту. Он принадлежал известной семье Бек, прежде чем был приобретен для восстановления. Эта великолепная машина поставляется с сертификатом подлинности от Porsche, в котором указана первоначальная дата производства - 5 июня 1953 года.
Оригинальный интерьер в сером цвете.
По-видимому, ничего не было оставлено на волю случая, и с данным 356-м работали одни из лучших специалистов по восстановлению. Внешнюю отделку и интерьер делали American Upholstery, а о «начинке авто» позаботилась Huber Restorations.
Ранняя модель Porsche - икона стиля и несравненная динамика.
Второй автомобиль, который будет выставлен на продажу, - 1955 Porsche 356A / 1600 Speedster. Что делает этот экземпляр позднего выпуска Pre-A Speedster особенно желанным, так это тот факт, что данное авто - одно из последней партии 100 машин, которые были оснащены модернизированной подвеской и более мощным 1600-кубовым двигателем.
Эта машина также сопровождается сертификатом подлинности Porsche.
Так же, как «Pre-А» 1953 Porsche 356/1500 Reutter Cabriolet, данный автомобиль также имеет сертификат подлинности от Porsche и копию заводского свидетельства о производстве Kardex. Прошло почти 62 года с тех пор, как этот Porsche появился на свет, что делает его ранним примером окончательной эволюции 356A Speedster.
Этот Porsche 356A / 1600 Speedster был выпущен 14 ноября 1955 года.
Восстанавливала машину компания Concours, которая придала ему «оригинальную» заводскую красно-черную окраску. Также не забыли об «оригинальной» облицовке и отделке.
Concours завершила восстановление данного Speedster в 2016 году.
Мастерски реставрированные примеры музейного качества, безусловно, являются одними из самых захватывающих и впечатляющих машин, которые может приобрести любой желающий. Естественно, за обладанием этим великолепным примером автомобильной истории придется выложить очень немаленькие деньги.
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