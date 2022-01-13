Настоящий эксклюзив: редкие экземпляры легендарного Porsche 356 выставлены на продажу

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Легендарный Porsche 356.

Каждый автомобильный коллекционер без малейших сомнений заявит, что Porsche - это гораздо больше



Каждый автомобильный коллекционер без малейших сомнений заявит, что Porsche - это гораздо больше , чем просто автомобиль, и что не влюбиться в это авто попросту невозможно.

Porsche 356/1500 «Bent Window» Cabriolet 1953 г/п.

Porsche 356A / 1600 Speedster, 1955 г/в.

Porsche 356A / 1600 Speedster - один из последних с 1600-кубовым двигателем, 1955 г/в.

«Pre-A» Porsche 356/1500 Reutter Cabriolet, 1953 г/в.

Идеально восстановленный 1500-кубовый Reutter Cabriolet.

В автомобиле восстановлено оригинальное радио «Telefunken».

Авто имеет сертификат подлинности от Porsche.

Оригинальный интерьер в сером цвете.

Ранняя модель Porsche - икона стиля и несравненная динамика.

Эта машина также сопровождается сертификатом подлинности Porsche.

Этот Porsche 356A / 1600 Speedster был выпущен 14 ноября 1955 года.

Concours завершила восстановление данного Speedster в 2016 году.