Троллинг аристократов, набитое чучело и не только: Чем известны первые темнокожие масоны Европы

Нигерийский принц: Анджело Солиман







Алессандро Лонги, современник Солимана, на портрете неизвестного мальчика обращает внимание зрителя на то, что юный африканец такой же христианин, как и любой европеец.

Фрагмент гравюры Иоганна Непомука Стайнера с, возможно, живописного портрета Солимана.

Кадр из фильма *Анджело* режиссёра Маркуса Шляйнцера.

Принципиально простолюдин: Густав Бадин, Швеция

Портрет молодого Густава Бадина, Густав Лундберг, и портрет королевы Луизы Ульрики, Антуан Пэн.

Ксилография, изображающая Густава Бадина неизвестным художником (через полвека после смерти Бадина).