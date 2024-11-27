Как приготовить глинтвейн, чтобы не пришлось выливать в раковину

С каким напитком у вас ассоциируется зима и новогодние праздники? Уверены, что с глинтвейном. Этот пряный и ароматный напиток, который согревает в любую погоду, присутствует в меню многих кафе, но иногда его хочется приготовить дома.

Мы делимся главными секретами создания глинтвейна, чтобы он точно получился даже у новичков.

Совет 1: Выбирайте правильное вино





Совет 2: Используйте целые пряности

Совет 3: Не кипятите вино

Совет 4: Добавляйте мед или сахар

Совет 5: Процеживайте глинтвейн

Совет 6: Подавайте в правильной посуде

Совет 7: Не забудьте про еду

Совет 8: Выберите любимый рецепт

Внимательно изучите вино в магазине.Половина успеха хорошего глинтвейна – это правильно подобранный алкоголь. Даже если вы пьете исключительно сладкие десертные вина, удержитесь от соблазна приготовить из них глинтвейн. Скорее всего, они содержат в своем составе сахар, поэтому вам будет сложно контролировать сладость напитка. Следующий важный момент – не используйте вино, выдержанное в дубовых бочках, так как при нагреве оно дает горечь.Алкоголь с высоким содержанием танина также может сослужить вам плохую службу. Он сделает глинтвейн терпким и вязким, что понравится далеко не каждому. И, наконец, избегайте слишком крепких вин – даже при учете того, что алкоголь в процессе нагревания будет испаряться, готовый напиток все равно получится излишне «забористым».Идеальным вариантом будет красное вино сорта кабарне или мерло. При желании можно использовать и белое, но следует быть готовым к тому, что оно достаточно капризное, поэтому риск того, что глинтвейн не получится, возрастает в разы. К тому же, белые вина часто кислят при нагревании – это стоит учитывать.Целые пряности не оставят мутного осадка.Часто в процессе приготовления глинтвейна пряности измельчают в порошок, а затем добавляют в вино, но это большая ошибка. После таких действий вино становится мутным и его очень сложно отфильтровать. Соответственно, когда вы будете пить готовый глинтвейн, вам постоянно будет что-то мешать, поэтому удовольствие от напитка вряд ли получите. Поэтому используйте исключительно «целые» специи.Существует «базовый» набор пряностей, который состоит из корицы, гвоздики, кардамона, бадьяна, кориандра, душистого перца, аниса и тмина. Однако не стоит вводить все и сразу: чтобы готовый напиток не напоминал одеколон, выберите не больше пяти разных специй. Соберите ароматический букет пряностей самостоятельно, чтобы точно знать, что они отдадут напитку свой потрясающий вкус и запах. А вот от готового набора специй, которые продаются в супермаркетах, лучше отказаться – кто знает, может они там стоят с прошлого Нового года.Также не забывайте, что фрукты и специи стоит нагревать отдельно от вина: так вкус получится более насыщенным и сбалансированным. Возьмите кастрюлю, наберите в нее небольшое количество воды, положите нужные специи и фрукты, доведите их до кипения, а затем дайте настояться десять минут. По истечении времени влейте вино и продолжите приготовление глинтвейна.На заметку: Если вы варите красный глинтвейн, добавляйте яблоки и апельсины, если белый – внесите разнообразие с помощью персиков и подавайте на гарнир виноград. А вот красящих ягод, вроде малины или вишни, стоит избегать – они разомлеют в горячем вине и сделают его мутным.Вино должно быть горячим, но не кипеть.Пожалуй, один из самых главных нюансов – это температура алкоголя. Очень важно не перегреть вино и не доводить его до кипения, иначе оно растеряет все вкусовые качества. Варить глинтвейн лучше всего в эмалированной огнеупорной кастрюле с тонкими стенками на медленном огне.Как только вы заметите на поверхности вина легкий дымок, значит, пора добавлять смесь из фруктов и пряностей, которую мы упоминали в предыдущем пункте. Прогрейте все ингредиенты вместе на протяжении пары минут, после чего выключите плиту и процедите напиток.Мед нужно добавлять не в кастрюлю, а в бокал с готовым напитком.Добавляя сахар в глинтвейн, ориентируйтесь в первую очередь на свой вкус: кто-то любит более сладкий вариант, кто-то – более терпкий, с кислинкой. Базовый вариант – две столовых ложки сахара на 750 миллилитров вина (одну бутылку). Такие пропорции позволят добиться идеального баланса вкуса: напиток не будет кислить, но и не получится слишком приторным. Отличное решение – взять коричневый сахар вместо классического белого. Тогда у глинтвейна появится интересный карамельный привкус, который будет отлично работать в паре с гвоздикой и корицей. Вместо сахара можно использовать мед – это более полезная альтернатива. Но помните, что добавлять его нужно не в вино, а уже в готовый напиток – можно прямо себе в бокал.Процедите глинтвейн через сито.Многие предпочитают не процеживать глинтвейн, чтобы он насыщался вкусом фруктов и специй до самого последнего момента. Однако у такого решения есть сразу два существенных минуса. Во-первых, страдает эстетическая составляющая: напиток получается мутным и не очень красиво смотрится в бокале. Во-вторых, оставшиеся пряности и кусочки фруктов могут сделать глинтвейн слишком горьким. Как говорится, все хорошо в меру, поэтому рекомендуем процеживать напиток перед тем, как разливать по бокалам.Глинтвейн подается в специальных бокалах с толстыми стенками.Перед тем, как разливать глинтвейн по бокалам и подавать на стол, дайте ему настояться. Накройте кастрюлю крышкой и оставить на 15-20 минут, чтобы вкус напитка стал более насыщенным, многогранным и богатым. Для подачи глинтвейна используйте высокие стаканы из толстого стекла. Это нужно для того, чтобы он долго хранил тепло, а также радовал насыщенным цветом на протяжении всего процессе распития. Украсить напиток можно палочкой корицы, долькой апельсина или яблока. И не забудьте про хорошее настроение!К глинтвейну подойдут не слишком сладкие фрукты.Несмотря на то, что глинтвейн является самодостаточным напитком и его вполне можно пить без какой-либо еды, все равно мы рекомендуем поставить на стол фруктовую нарезку, домашнее печенье, яблочный пирог или другую выпечку. Это будет особенно актуально, если глинтвейн получился недостаточно сладким. Если же вы планируете пить напиток на свежем воздухе, чтобы согреться, в качестве закуски идеально подойдут мясные блюда на гриле.Рецепт классического глинтвейна.Кулинарные эксперименты – это хорошо, но как и с любым блюдом или напитком, в случае с глинтвейном лучше подобрать идеальный для себя рецепт и готовить по нему во избежание неприятных инцидентов. Попробуйте начать с самого простого классического напитка, который состоит из вина, меда, апельсина и традиционных пряностей.Когда вы освоите этот рецепт, можно будет приготовить что-то более оригинальное, например, клюквенный, яблочный, апельсиновый или даже медовый глинтвейн. Интересным вариантом станет напиток, приготовленный не из вина, а на основе красного портвейна. Он готовится просто и быстро, а вкус получается потрясающим. Обязательно попробуйте!