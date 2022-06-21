10 примеров успешных и не очень примеров государств и общин, созданных на анархических принципах

Изречение о том, что анархия – мать порядка, приписывают теоретику революции и анархизма Пьеру Жозефу Прудону. Хотя анархия уже давно считается идеологической системой, которую невозможно реализовать, на протяжении всей истории люди постоянно пытаются построить анархическое сообщество. Ведь постулаты анархизма так заманчивы: человек может нормально жить и развиваться только в системе, которая не основана на государственной власти. В нашем обзоре речь пойдёт о попытках людей построить анархическое общество.









Революционная Каталония

2. Парижская коммуна

3. Вольная территория

4. Свободный город Христиания

5. Коммуна Твин Оукс

6. Коммуна Странджа

7. Автономная область Шинмин

8. Сирийский Курдистан

9. Зомия

10. Бир Тавиль