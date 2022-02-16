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Настенный декор в современном интерьере

Украшать стену или нет – выбор за вами. Но благодаря такому креативному решению, вы можете значительно изменить весь интерьер своей квартиры. Можно использовать не только готовые варианты, но и делать детали своими руками.

1. Зеркала


Нет, мы не говорим про большие и классические зеркала, которые мы привыкли ставить в коридоре или спальне. Мы предлагаем более оригинальный и современный способ. Например, использовать зеркальную мозаику или оформить рамку зеркальными вставками, вариантов много, выбирайте тот, который подходит под ваш вкус и дизайн.
Настенный декор в современном интерьере

2. Карта мира


Многие молодые люди выбирают для акцентной стены карту мира. Выполняют карту не только из бумаги, также можно выбрать пластик или стекло. Еще некоторые обладатели такого варианта дополняют карту местами, в которых побывали или мечтают поехать.

Настенный декор в современном интерьере

3. Тематические атрибуты


Обычные картины уже давно ушли на второй план, теперь в тренде тематические атрибуты, украшенные рамкой. Сюда вставляют совершенно любые вещи, которые подчеркивают стиль квартиры и вкус хозяина жилья. Можно даже брать объемные предметы, главное, чтобы они хорошо держались в рамке.
Настенный декор в современном интерьере

4. Креативные полки



Простые полки геометрической формы – это классика, но внести в интерьер чуть больше новизны и стиля можно при помощи полок, выполненных в виде формы дерева.
Конечно, нужно сразу подумать, будет ли удобно располагать на таких полках различные предметы.
Настенный декор в современном интерьере

5. Фотографии/картины/постеры


Если вы не любите слишком эксцентричные украшения для стен, тогда воспользуйтесь традиционной деталью – картина, постер или фоторамки. Только не делайте главную ошибку – не располагайте одну картину на стене, лучше выбирать вариант композиций, которые состоят из трех и более картин или фотографий.
Настенный декор в современном интерьере

6. Кухонные аксессуары


А на кухне вы можете на стене разместить свои самые красивые тарелки. Некоторые выбирают такое украшения даже в гостиной, конечно, узор на тарелках должен хоть немного соответствовать интерьеру.
Настенный декор в современном интерьере

7. Гипсовые элементы


Очень красиво выглядят объемные и 3D детали в квартире. Обычно для их создания используют гипс, который позволяет создать практически любую даже очень сложную фигуру. Можно создавать большие композиции из разных деталей и дополнений.
Настенный декор в современном интерьере

8. Растения в необычных горшках


Растения – это один самых простых способов украсить стену. Только для этого стоит выбрать более утонченные горшки. Подходят любые формы, также вы можете выбрать настенную или напольную конструкцию.
Настенный декор в современном интерьере

9. Свечи


На стене очень романтично выглядят свечи. Для них обычно делают уютную полочку, также нужно учитывать пожарную безопасность.
Настенный декор в современном интерьере

10. Гирлянды


Добавить чуть больше света и заодно атмосферу уюта можно при помощи гирлянды. Но не выбирайте разноцветные лампочки, для повседневного интерьера больше подходит теплый или холодный оттенок ламп.
Настенный декор в современном интерьере

Стены в квартире можно украсить не только обоями или панелями, также стоит дополнить свою квартиру интересными деталями. Самое главное в этом деле — подобрать элемент, который гармонично дополнит дизайн.
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