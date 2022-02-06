Как увеличить урожай картошки минимум в два раза

Картофель — одна из самых любимых культур многих дачников. Чтобы урожай получился на славу, попробуйте подкормить картофель по следующим рецептам.





5 гр. порошка борной кислоты растворите в 1 стакане кипятка. Добавьте 50 мл перекиси водорода и залейте ведром воды. Сюда же необходимо добавить немного марганцовки — объёмом примерно в 3 спичечные головки. 1 стакан готовой подкормки внесите под каждый куст картофеля. Это отличная подкормка, стимулирующая рост и развитие растения.





Ещё одна эффективная подкормка делается на основе золы. В 30 ст. л. золы добавьте 10 ч. л. сульфата калия. Этой смеси вполне достаточно для 10 м грядки. Это удобрение способствует эффективному росту и укреплению растения.



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