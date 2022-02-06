Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...
  • Silver Kont
    Снимок №8. Похоже, дверь устанавливали чурки, которые до этого жили в юрте и за неё же срать ходили.... Потом приехал...15 самонадеянных ...
  • Песня
    Хм.... Пошла отмывать душевую. Правда, потом неделю проветривать придется...15 необычных спос...

Как увеличить урожай картошки минимум в два раза

Картофель — одна из самых любимых культур многих дачников. Чтобы урожай получился на славу, попробуйте подкормить картофель по следующим рецептам.
Как увеличить урожай картошки минимум в два раза

5 гр. порошка борной кислоты растворите в 1 стакане кипятка. Добавьте 50 мл перекиси водорода и залейте ведром воды. Сюда же необходимо добавить немного марганцовки — объёмом примерно в 3 спичечные головки. 1 стакан готовой подкормки внесите под каждый куст картофеля. Это отличная подкормка, стимулирующая рост и развитие растения.

Как увеличить урожай картошки минимум в два раза
Ещё одна эффективная подкормка делается на основе золы. В 30 ст. л. золы добавьте 10 ч. л. сульфата калия. Этой смеси вполне достаточно для 10 м грядки. Это удобрение способствует эффективному росту и укреплению растения.
Как увеличить урожай картошки минимум в два раза
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Картофельурожай
Обсудить

Картина дня

наверх