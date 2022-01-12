Как избавиться от запаха сырости, затхлости и других неприятных запахов на вещах

Со временем на вещах нередко появляются различные неприятные запахи: затхлый запаха, запах шкафа, рыбы, плесени и множество других. И после стирки эти запахи, увы, не исчезают.

Может даже показаться, что вернуть таким вещам приятный запах и вовсе невозможно и единственный способ — выкинуть их. Однако это совсем не так, ведь есть 4 крайне простых, но эффективных и безопасных способа избавиться от неприятных запахов на вещах, причем при помощи подручных средств.







Способ 1





Способ 2

Способ 3

Способ 4





марганецЭтот способ подойдет для темных и цветных вещей, и его, пожалуй, можно считать самым простым и эффективным. В 5 л воды разводим немного марганцовки, примерно на кончике ножа: вам нужно получить вот такой слегка розовый раствор.Если при замачивании весь цвет марганца впитался в ткань и вода стала практически белой, добавьте еще немного марганца, предварительно разведя его в воде. Добавлять марганец лучше постепенно, чтобы не переборщить. Если же вы переборщили, просто замочите вещи в воде с лимонной кислотой.Вещи в растворе оставляем примерно на 1 час, после чего стираем привычным способом. После такого замачивания уйдет не только неприятных запах, но и пятна, а если вы замачивали махровые полотенца, то они станут более пушистыми, правда при стирке в данном случае не рекомендуется использовать кондиционер для белья, тогда вы увидите эффект, так сказать, во всей красе.пищевая сода;перекись водородаЭтот способ подойдет только для белых вещей, которые он не только избавит от неприятного запаха и пятен, но и сделает белоснежными. 100 мл перекиси 3% растворяем в 5 л воды, также добавляем 2 ст. л. пищевой соды. Оставляем вещи в растворе на 2 часа или на всю ночь. Затем их нужно будет только прополоскать.Уже через 1 час замачивания вы увидите великолепный результат!зубная паста или ополаскиватель для полости рта, или белизнаЭтот способ великолепно избавляет кухонные полотенца от «кухонных» неприятных запахов: рыбы, мяса и проч. Кроме того он подойдет для вещей любого цвета. В воде растворяем 3 ст. л. зубной пасты или 3-4 ст. л. ополаскивателя для полости рта, оставляем вещи замачиваться на 1 час, после чего стираем привычным способом.Также от таких запахов отлично помогает избавиться белизна, которой на 5 л воды будет достаточно 1 колпачка, правда в данном случае нужно быть острожными с цветными и темными вещамипищевая сода;уксус 9%Этот способ также подходит для вещей всех цветов. Для него в 5 л горяей, около 40 градусов, воды разводим 2 ст. л. обычной пищевой соды. В получившимся растворе замачиваем вещи примерно на 1 час. По истечении этого времени добавляем в содовый раствор 1/2 стакана уксуса 9% и ждем, пока пройдет реакция, а затем оставляем вещи замачиваться еще примерно на 30 мин. После такого замачивания вещи будет достаточно просто хорошо прополоскать.В случае с махровыми полотенцами этот способ не только избавит их от неприятного запаха, но и хорошо поднимет ворс и сделает полотенца вновь мягкими и пушистыми.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто избавиться от неприятных запахов на вещах.