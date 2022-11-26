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Самые страшные существа славянской мифологии

Пантеон славян очень богат, и только недавно современный русский кинематограф начал осмысливать огромный пласт той культуры. Из сказок большинство из нас помнит основных представителей мифологического наследия предков — но кто знает, кем на самом деле была знакомая с детства баба-яга и кого олицетворял Тугарин Змей?

Самые страшные существа славянской мифологии

Соловей-разбойник


Все наверняка хорошо помнят сказку об Илье-Муромце и Соловье-разбойнике. Этот персонаж восточнославянской философии имеет вполне определенного прародителя: в одном из лубков в виде разбойника изображен типичный польский шляхтич. Так русский народ интерпретировал период столкновений с Речью Посполитой. В отличие от многих других волшебных созданий, у Соловья-разбойника есть и крепкий двор и терем, где живет его семья.

Самые страшные существа славянской мифологии

Лихо одноглазое


Неудача имела персонификацию у многих славянских народов. На Руси воплощением злой судьбы стал персонаж Лихо одноглазое: он появлялся («преследовал») рядом с человеком, которого затем начинали одолевать неудачи. В летописях Лихо изображалось в виде одноглазой великанши-людоедки.

Самые страшные существа славянской мифологии

Змей Горыныч


Это чуть ли не главное воплощение зла в русской мифологии. Змей Горыныч изображался о нескольких (чаще всего о трех) головах, умел летать и жил обычно у некоего «Калинова моста», по которому души усопших переходили в царство мертвых, то есть его вполне можно сравнить с греческим Цербером, также охранявшим потусторонний мир от вторжения извне.


Самые страшные существа славянской мифологии

Чудо-юдо


Чудо-юдо осталось славянам из еще более древней, дославянской мифологии. Современные исследователи ассоциируют Чудо-юдо с морскими зверями из античного эпоса. Известный историк Владимир Демин так и вовсе предлагает соотносить наше родное Чудо-юдо с древнегреческой Медузой Горгоной. Все вместе же может быть общим для многих народов архетипичным изображением Левиафана из Ветхого Завета.

Самые страшные существа славянской мифологии

Идолище Поганое


Скорее всего, в виде Идолища Поганого русский народ изобразил враждебную татарскую силу — его характеризуют как «некрещеное», «нечестивое», «идолом-скоропитом». Илья Муромец в одной из былин спас Киев, выстроив новую колокольню, — для явно мусульманского Идолища церковный звон оказался губителен.

Самые страшные существа славянской мифологии

Баба-яга


Это один из наиболее сложных и необычных персонажей славянской мифологии. В нашем фольклоре Баба-яга обладает несколькими определенными и неизменными атрибутами: она летает на ступе, живет на границе леса в избушке на курьих ножках и у нее костяная нога. Согласно Владимиру Проппу, жилище чудовища — портал в мир мертвых, а сама Баба-яга хранительница его.

Самые страшные существа славянской мифологии

Тугарин Змей


Злой богатырь, выходящий на битву против русских Добрыни Никитича и Алеши Поповича. В самом имени Тугарина исследователи видят отголоски борьбы славян с кочевыми племенами и даже находят исторический прототип персонажа — половецкого хана Тугоркана.

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