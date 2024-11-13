Шикарные, но не известные: 10 суперкаров, о которых мало кто слышал

Кроме известных каждому спортивных авто Bugatti или Ferrari, есть и другие модели суперкаров, не менее крутых и дорогих. Спортивный автомобиль класса люкс не назовешь массмаркетом – его могут купить далеко не все, однако многие компании выпускают крутые тачки. Эти роскошные машины, несмотря на свои заоблачные цены, охотно раскупаются энтузиастами с тугими кошельками.
Вот десятка суперкаров – возможно, вы услышите о некоторых из них впервые.
1. Aspark Owl
Aspark Owl может разогнаться до «сотки» за 1,9 секунды/ Фото: asparkcompany.com
Японский автомобиль Aspark Owl создавался как полностью электрический спорткар с самым быстрым разгоном. Действительно, он может разогнаться от нулевой отметки до 100 км/час за 1,9 секунды. Впервые Owl был представлен как серийная версия в 2019 году в Дубае.
Производит Owl в Италии компания MAT. Всего будет выпущено 50 гиперкаров по цене 2,5 млн евро каждый. Под капотом «Совы» из углеродного волокна бьются сразу четыре сердца – электромоторы, выдающие 1984 л.с., позволяющие суперкару разогнаться до 418 км/час. Полная зарядка происходит за 40 минут, запас хода составляет 400 км.
2. Dallara Stradale
Dallara Stradale был представлен в 2017 году/ Фото: topgear.com
Спорткар Stradale – детище итальянской компании Dallara, которая известна разработкой гоночных шасси, а также выпускает гоночные автомобили. Наконец, в 2017 году Dallara представила свой первый дорожный спорткар Stradale.
Благодаря съемному ветровому стеклу из поликарбонатного стекла и съемным дверям «крыло чайки» Stradale может трансформироваться в разные типы кузова – родстер или бездверные берлинетту, баркетту.
Легкий минималистичный спортивный автомобиль (вес всего 855 кг) оснащен 2,3-л турбированным двигателем, выдающим 400 л.с. Он развивает скорость 280 км/час, а разгон до ста осуществляет за 3,2 секунды. Всего будет выпущено не более 600 автомобилей Dallara Stradale в течение пяти лет, каждый оценивается в 191 000 евро.
3. De Tomaso P72
Монокок De Tomaso P72 выполнен из углеволокна/ Фото: motor1.com
Спортивный P72 был создан в компании из Италии De Tomaso на основе гоночного прототипа P70. После смены владельца началось возрождение бренда De Tomaso, итогом чего стал новый спорткар P72, впервые представленный в 2019 году в Гудвуде на Фестивале скорости.
Классическая форма P72 сочетается с современными элементами – это монокок из углеродного волокна, с установленной сверху выхлопной системой. Роскошная приборная панель снабжена полированными медными деталями – все в стиле суперкаров 1960-х–1970-х годов. 5.0-л V8 двигатель выдает 750 л.с.
Всего будет выпущено 72 автомобиля, чтобы модель оставалась эксклюзивной. Спорткар P72 оценивается в 850 тысяч долларов.
4. Praga Bohemia
Чешский суперкар Praga Bohemia/ Фото: autodaily.com.au
Суперкар Bohemia – легкий спортивный автомобиль, который выпустила компания Praga из Чехии. Дебют состоялся в 2022 году. Bohemia отлично чувствует себя как на гоночной трассе, так и на дороге. Всего будет построено 89 единиц Praga Bohemia – в честь 89-й годовщины победы марки в 1000-мильной гонке 1933 года. Производство будет идти в Чехии, цена около 1,5 млн долларов.
В отличие от многих других, Bohemia не основана на прототипе, а разработана с нуля. Двигатель V6 с двойным турбонаддувом объемом 3.8 л выдает 700 л.с., позволяя Praga Bohemia развить скорость до 300 км/час.
5. McMurtry Spierling
Скорость McMurtry Spierling может достичь 249 км в час/ Фото: modifiedrides.net
Впервые одноместный, полностью электрический прототип спорткара появился в 2021 году на Фестивале скорости в Гудвуде. Это продукт британского стартапа McMurtry, основанного в 2016 году, который втайне в течение трех лет работал над проектом. Целью Sperling было бросить вызов тяжелым машинам и создать суперлегкий электрокар для одного водителя.
Хотя Sperling не участвует в гонках, он построен по всем требованиям безопасности автоспорта – углеродный монокок, есть встроенная защита от опрокидывания. Машина с нуля преодолевает 100-километровую отметку за 1,4 секунды, развивая скорость 249 км/час.
Серийной моделью прототип Spierling не являлся, но в настоящее время McMurtry предлагает его по цене 1 млн долларов.
6. Picasso 660 LMS
Швейцарский суперкар Picasso 660 LMS/ Фото: twimg.com
Компания по производству суперкаров из Швейцарии Picasso Automotive показала первую серийную модель 660 LMS в 2022 году в Монако. Сверхлегкий монокок из углеродного волокна из самой длинной панели и соединение «деталь к детали» сделали 660 LMS очень легким автомобилем – 980 кг.
Суперкар готов как к повседневному использованию, так и к трассе. Его салон комфортный, но со множеством гоночных штрихов – шеститочечные ремни безопасности, поворотный селектор для ABS, обтянутое алькантарой рулевой колесо из углерода. Мощный 3.0-л мотор с двумя турбинами V6 выдает 600 л.с.
Будет собран всего 21 суперкар, цена составит 878,5 тысячи долларов за каждый.
7. Radford Type 62/2
Вес Radford Type 62/2 составляет более 1000 кг/ Фото: topgear.com
Модель спортивного автомобиля разрабатывали в 2021 году, основываясь на классическом Lotus 62 1966-1975 годов. Radford в 1960-х годах была компанией по производству кузовов и закрылась, но сейчас она возродилась с новым Type 62/2. Если кто-то придает старому автомобилю современный облик, то Radford пошел иным путем и под старомодным кузовом спрятал новые технологии.
Суперкар оснащен 3,5-л мотором V6 с наддувом, выдающим 605 л.с., вес машины составляет более 1000 кг. Скорость может развивать до 290 км/час. Особенность Type 62/2 – в нем нет электронных управляющих систем. Отсутствие систем безопасности объясняет небольшую партию – всего будет выпущено 62 машины. Стоит суперкар 400 тысяч долларов.
8. Rezvani Beast
Мощность мотора Rezvani Beast достигает 300 л. с./ Фото: topgear.com
Кабриолет Beast разработала компания Rezvani из Калифорнии, США. Представлен он был еще в 2014 году. Производится спорткар штучным образом – один автомобиль строится до трех месяцев. В линейку входят несколько моделей – купе, мощный Beast X в количестве всего пяти единиц, экстремальный Beast Alpha X Blackbird («Черный дрозд»), новое поколение Beast 2024 года.
Базовая модель Rezvani Beast оснащается 2.4-л мотором с наддувом, который выдает 300 л.с. Двухслойный кузов из углеволокна не имеет дверей, колеса сделаны из кованого алюминия, трубчатое шоссе из хромомолибдена. Rezvani Beast нового поколения 2024 года будет стоить от 449 тысяч долларов.
Машина будет способна на разгон до ста за 2,5 секунды, в качестве дополнительной опции – мощное бронирование кузова и пуленепробиваемые стекла.
9. Glickenhaus SCG 004
Glickenhaus SCG 004 начали производить в 2020 году/ Фото: autoevolution.com
Созданием двухдверного купе SCG 004 занимался автопроизводитель Scuderia Cameron Glickenhaus – это его вторая модель. Начало производства – 2020 год. Дорожная версия суперкара имеет ретро-дизайн, который отсылает к старым моделям Maserati. Особенностью авто стало то, что у него вместе в водительским есть еще три центральных пассажирских места.
Оснащается машина V8 двигателем мощностью 6.2 л с наддувом, который может выдавать 650 л.с. А версия Competizione Stradale, способная переключаться с гоночной на дорожную конфигурацию, оснащена мотором мощностью 850 л.с. Цена суперкара достигает 480 тысяч долларов.
10. Zagato AGTZ Twin Tail
Выпущено лишь 19 экземпляров Zagato AGTZ Twin Tail/ Фото: topgear.com
Новая спортивная модель представлена итальянской компанией Zagato в 2024 году. Малогабаритный спорткар – это современная интерпретация гоночного Alpine A220 1969 года, принявшего участие в гонке Ле-Ман. Уникальный дизайн с широко расставленными фарами и широкими воздухозаборниками дополняется еще одной особенностью – длину кузова можно менять, снимая накладную панель.
Мотор 1.8-л с турбонаддувом выдает 249 л.с. Серия AGTZ Twin Tail была строго ограничена 19 автомобилями, чтобы сохранить эксклюзивность. Цена базовой версии составляет 650 тысяч евро.
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