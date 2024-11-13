Шикарные, но не известные: 10 суперкаров, о которых мало кто слышал

Кроме известных каждому спортивных авто Bugatti или Ferrari, есть и другие модели суперкаров, не менее крутых и дорогих. Спортивный автомобиль класса люкс не назовешь массмаркетом – его могут купить далеко не все, однако многие компании выпускают крутые тачки. Эти роскошные машины, несмотря на свои заоблачные цены, охотно раскупаются энтузиастами с тугими кошельками.