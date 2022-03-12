Нелепые теории заговора

Наверняка, вы неоднократно слышали о многочисленных теориях заговора, ключевыми фигурами в которых выступают члены правительства или иллюминаты. Они созданы для того, чтобы объяснить людям какие-то события или явления иным способом, отличающимся от официальной версии властей.
Это перерастает в уверенность в том, что население не знает об истинном положении вещей, которое скрывает некоторая группа неизвестных лиц. Некоторые теории заговора звучат логично, иногда и правдоподобно. Но существуют такие, которые не вызывают ничего, кроме смеха и недоумения.
Врата Ирака
Наверняка, вы знаете о затяжной войне в Ираке, которая началась в 2003 году с вторжения в страну войск США. Эта военная операция была проведена с целью свержения режима Саддама Хусейна. Были выявлены связи правителя с террористическими организациями, в частности с «Аль Каидой». Перед военными была поставлена цель: найти и уничтожить оружие массового поражения, которое Саддам Хусейн планировал применить в ближайшее время.
Существует версия, что американцы просто хотели завладеть нефтью, которая находилась в Ираке. Эту войну жители страны запомнят надолго, ведь она принесла с собой огромное количество потерь и человеческих жертв.
Сама идея этой теории заговора возникла по мотивам фильма «Звездные врата». Ее сторонники считают, что на самом деле правительство США хотело получить доступ к межзвездным вратам, которыми якобы владел Саддам Хусейн. Он находился в тесной связи с расой, которая проживала на планете Нибиру. Диктатор хотел пустить ее представителей на Землю, получив при этом власть над всеми людьми.
ВИЧ — оружие США
Сторонники этой теории заговора считают, что ВИЧ был придуман ЦРУ с целью уничтожения всех евреев и негров на планете. Причем так думают не только простые жители планеты, а даже бывший глава ЮАР. Существует мнение, что эту теорию придумали жители СССР, в частности Кремль. Статья о ней была опубликована в одной популярной советской газете. Спустя некоторое время после этого, в Зимбабве прошла конференция, на которой эта статья рассматривалась как правда чистой воды.
Большой брат
Наверное, Оруэллу очень неспокойно в гробу после того, что придумывают люди. Ведь он писал «1984» как предупреждение, а не как инструкцию.
Приверженцы этой теории заговора считают, что за нами постоянно ведется наблюдение. Любая техника может стать домом для «жучков» или видеокамер, которые будут тщательно собирать на вас компромат. Особенно это касается телевизора, с помощью которого можно определить, какие новости смотрит человек, и как он реагирует на них. В таком случае остается только пожалеть обычных служащих ЦРУ. Только представьте, сколько информации им приходится перерабатывать!
Лампочки-убийцы
Скорее всего, вы, как и большинство людей, отказались от классических лампочек в пользу энергосберегающих. Насколько этот выбор правильный? 10% населения Америки считают, что эти лампочки опасны для жизни, зато очень полезны для правительства. Они на самом деле думают, что эти источники света делают население США более послушными. С помощью этих энергосберегающих лампочек правительство контролирует каждого гражданина. Если вы усомнитесь в правильности поступков представителей власти, тогда специальный датчик будет активирован, и вас просто «тихо уберут». Но мнению приверженцев этой теории, лампочки могут выпускать смертельный газ или активировать болезнь.
Нас на Луне не было!
Первый полет человека на Луну стал невероятным прорывом для всего человечества. Но даже в этом случае находятся те люди, которые считают это простой фальсификацией. Сторонники этой теории заговора постоянно пересматривают видео Армстронга и находят там странные неточности. То тень падает неправильно, то изображение слишком хорошее, то флаг колышется без ветра. Вы сможете найти поклонников этой теории в каждой стране!
Полая планета
А эта теория заговора повествует о том, что на самом деле наша планета полая, а внутри нее до сих пор ходят динозавры, и существует снежный человек. Правительство скрывает там инопланетян, которые прилетели на Землю, и сверхмощное оружие. Некоторые люди додумались до того, что небо, космос и звезды — это всего лишь голограммы, в реальность которых нас заставляют верить.
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