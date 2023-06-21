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Ледяные маяки озера Мичиган

Озеро Мичиган — это единственное из Великих озёр, полностью находящееся на территории США. Одна из достопримечательностей озера Мичиган — маяки, которые зимой превращаются в настоящие ледяные шедевры.

Ледяные маяки озера Мичиган

1. Озеро покрыто льдом около четырёх месяцев в году. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

2. Когда температура опускается ниже нуля, а на озере Мичиган бушуют шторма, эти 9-10 метровые маяки превращаются в гигантские сосульки. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

3. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

4. Вблизи видно, насколько впечатляющие и рельефные эти ледяные образования. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

5. Ледяная дорога к маяку. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

6. Скованный льдами. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

7. Ледяной пирс и огромные сосульки. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

8. Лед на озере Мичиган покрывает и камни на пляже. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

9. Ледяной пирс. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

10. Это ледяные маяки озера Мичиган. (Фото Mike Kline):

Ледяные маяки озера Мичиган

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Ледяные маяки озера Мичиган

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Ледяные маяки озера МичиганПодписаться на мой Instagram

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