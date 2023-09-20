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13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

На протяжении многих лет ученые пытаются сделать понятие «интеллект человека» максимально объективным и привязать его к множеству признаков в навыках и поведении. На данный момент пресловутый тест IQ хоть и является одним из самых прогрессивных методов определения потенциала «серого вещества», но и он не раз критиковался за однобокость.

Мы собрали 13 таких находок, но советуем со скепсисом отнестись к некоторым из них, чтобы не заработать себе пару вредных привычек.

Музыкальное образование


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Множество исследований выявило прямую зависимость между упражнениями в игре на музыкальных инструментах и высоким уровнем развития. Но и здесь существуют некоторые противоречия, касающиеся того, что все изменения были выявлены среди детей, находящихся и без того в состоянии постоянного интеллектуального роста. С другой стороны, совершенно точно музыкальное образование усиливает уже существующие когнитивные различия, то есть разницу в восприятии и обработке поступающей информации левым и правым полушариями мозга, как известно, ответственными за совершенно разные таланты.

Старший ребенок в семье


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Исследовав 250 000 медицинских карт 18-19-летних призывников 1967-76 годов рождения, норвежские ученые выяснили, что в среднем первенец имел IQ около 103 баллов, в то время как последующие братья — всего порядка 100 и 99 баллов. Преимущество хоть и не большое, зато закономерность была выявлена постоянная, что позволило судить о том, что старшие дети в семье номинально умнее младших.

Стройная фигура


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Исследование 2006 года не пожалело тех, чей индекс массы тела (ИМТ) выше среднего, связав его с IQ в пользу более худых людей. Этим же отчетам вторят и долгосрочные исследование, показавшее, что 11-летние дети, набравшие мало баллов на вербальных и невербальных тестах, более склонны к ожирению до 40 лет. Возможно, это связано с тем, что высокий IQ позволяет занимать высокооплачиваемые должности и более пристально следить за своим здоровьем, но легче от этого только людям с низким ИМТ. К слову, выпускница Гарварда очаровательная и стройная Натали Портман (та, что на фото) говорит на 6 языках.

Наличие кота


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Наблюдение среди 600 студентов, имеющих домашнее животное, выявило, что заводчики собак более общительны и коммуникабельны, чем «кошатники». В то же время последние набрали больше баллов в части теста, касающейся исследования познавательных способностей.

Грудное вскармливание


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Изучив около 3000 карт детей, находящихся в младенческом периоде на разных способах вскармливания, ученые установили, что бывшие «груднички» набирали в среднем на 7 пунктов выше в тестах IQ, чем те, кого кормили искусственными смесями. Однако это наблюдалось только среди тех, у кого была найдена конкретная версия гена FADS2, которая также встречается у тех, кого грудью не кормили.

Употребление легких наркотиков


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Исследование последних лет показало, что процент тех, кто экспериментировал с легкими наркотиками в зрелом возрасте (старше 30 лет), более высок среди набравших на тестах IQ балл выше среднего еще в детстве.

Леворукость


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Об интеллектуальном превосходстве левшей над правшами в последние десятилетия не слышал только глухой. Видимо, так человечество отдает моральный долг тем, кого на протяжении веков переучивали писать и делать все «правильно» и как все. Но против фактов не попрешь — левши действительно отметились высокими способностями к группировке слов в категории, объединению смыслов и прочим творческим задачам.

Высокий рост


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Принстонское наблюдение 2008 года показало, что более высокие дети обычно набирают больше баллов в тестах IQ, а во взрослой жизни — зарабатывают больше денег. Один из примеров — сам Стив Джобс, чей рост составлял целых 188 сантиметров.

Тяга к алкоголю


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Одно из самых спорных утверждений принадлежит эволюционному психологу Сатоши Канадзаве, заявившему, что взрослые, в детстве набиравшие баллы выше среднего в тестах на интеллект, чаще прикладываются к бутылке.

Либеральная позиция


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Менее спорно другое заявление Канадзавы, приписывающее «интеллектуалам» скорее либеральную политическую позицию, чем занятие той, что противопоставляет свои интересы другим.

Раннее чтение


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Протестировав более 2000 пар близнецов, в которых один научился читать заметно раньше другого, британские ученые установили, что именно он демонстрирует чуть более высокий интеллект. Тут вроде бы все логично и завязано на вербальном и невербальном восприятии, рассуждениях и тренировке когнитивных способностей через чтение.

Беспокойство


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

126 старшекурсников недавно заполнили анкеты исследователей, ответив также на вопросы о том, как часто они испытывают тревогу, жуют жевательную резинку, анализируют произошедшие и потенциальные ситуации и прочее. Сравнение ответов с результатами тестов показало, что «беспокойные» набирают больше баллов в измерениях вербального интеллекта, то есть способности анализировать, систематизировать и воспроизводить информацию через речь. «Познавшие дзэн» же хорошо ведут себя в ситуациях, когда требуется образное, но есть невербальное мышление.

Чувство юмора


13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

Хорошее чувство юмора нередко приводится в качестве доказательства высокого интеллекта и, как в очередной раз оказалось, совершенно не зря. Так, независимые эксперты, оценивающие забавные подписи к изображениям, чаще назвали более смешными те, что были сделаны студентами, имеющими высокий IQ. Так что стоит всерьез задуматься над справедливостью связи между смехом и словом «дурак».

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