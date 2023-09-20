13 научно доказанных признаков высокого интеллекта

На протяжении многих лет ученые пытаются сделать понятие «интеллект человека» максимально объективным и привязать его к множеству признаков в навыках и поведении. На данный момент пресловутый тест IQ хоть и является одним из самых прогрессивных методов определения потенциала «серого вещества», но и он не раз критиковался за однобокость.
Мы собрали 13 таких находок, но советуем со скепсисом отнестись к некоторым из них, чтобы не заработать себе пару вредных привычек.
Музыкальное образование
Множество исследований выявило прямую зависимость между упражнениями в игре на музыкальных инструментах и высоким уровнем развития. Но и здесь существуют некоторые противоречия, касающиеся того, что все изменения были выявлены среди детей, находящихся и без того в состоянии постоянного интеллектуального роста. С другой стороны, совершенно точно музыкальное образование усиливает уже существующие когнитивные различия, то есть разницу в восприятии и обработке поступающей информации левым и правым полушариями мозга, как известно, ответственными за совершенно разные таланты.
Старший ребенок в семье
Исследовав 250 000 медицинских карт 18-19-летних призывников 1967-76 годов рождения, норвежские ученые выяснили, что в среднем первенец имел IQ около 103 баллов, в то время как последующие братья — всего порядка 100 и 99 баллов. Преимущество хоть и не большое, зато закономерность была выявлена постоянная, что позволило судить о том, что старшие дети в семье номинально умнее младших.
Стройная фигура
Исследование 2006 года не пожалело тех, чей индекс массы тела (ИМТ) выше среднего, связав его с IQ в пользу более худых людей. Этим же отчетам вторят и долгосрочные исследование, показавшее, что 11-летние дети, набравшие мало баллов на вербальных и невербальных тестах, более склонны к ожирению до 40 лет. Возможно, это связано с тем, что высокий IQ позволяет занимать высокооплачиваемые должности и более пристально следить за своим здоровьем, но легче от этого только людям с низким ИМТ. К слову, выпускница Гарварда очаровательная и стройная Натали Портман (та, что на фото) говорит на 6 языках.
Наличие кота
Наблюдение среди 600 студентов, имеющих домашнее животное, выявило, что заводчики собак более общительны и коммуникабельны, чем «кошатники». В то же время последние набрали больше баллов в части теста, касающейся исследования познавательных способностей.
Грудное вскармливание
Изучив около 3000 карт детей, находящихся в младенческом периоде на разных способах вскармливания, ученые установили, что бывшие «груднички» набирали в среднем на 7 пунктов выше в тестах IQ, чем те, кого кормили искусственными смесями. Однако это наблюдалось только среди тех, у кого была найдена конкретная версия гена FADS2, которая также встречается у тех, кого грудью не кормили.
Употребление легких наркотиков
Исследование последних лет показало, что процент тех, кто экспериментировал с легкими наркотиками в зрелом возрасте (старше 30 лет), более высок среди набравших на тестах IQ балл выше среднего еще в детстве.
Леворукость
Об интеллектуальном превосходстве левшей над правшами в последние десятилетия не слышал только глухой. Видимо, так человечество отдает моральный долг тем, кого на протяжении веков переучивали писать и делать все «правильно» и как все. Но против фактов не попрешь — левши действительно отметились высокими способностями к группировке слов в категории, объединению смыслов и прочим творческим задачам.
Высокий рост
Принстонское наблюдение 2008 года показало, что более высокие дети обычно набирают больше баллов в тестах IQ, а во взрослой жизни — зарабатывают больше денег. Один из примеров — сам Стив Джобс, чей рост составлял целых 188 сантиметров.
Тяга к алкоголю
Одно из самых спорных утверждений принадлежит эволюционному психологу Сатоши Канадзаве, заявившему, что взрослые, в детстве набиравшие баллы выше среднего в тестах на интеллект, чаще прикладываются к бутылке.
Либеральная позиция
Менее спорно другое заявление Канадзавы, приписывающее «интеллектуалам» скорее либеральную политическую позицию, чем занятие той, что противопоставляет свои интересы другим.
Раннее чтение
Протестировав более 2000 пар близнецов, в которых один научился читать заметно раньше другого, британские ученые установили, что именно он демонстрирует чуть более высокий интеллект. Тут вроде бы все логично и завязано на вербальном и невербальном восприятии, рассуждениях и тренировке когнитивных способностей через чтение.
Беспокойство
126 старшекурсников недавно заполнили анкеты исследователей, ответив также на вопросы о том, как часто они испытывают тревогу, жуют жевательную резинку, анализируют произошедшие и потенциальные ситуации и прочее. Сравнение ответов с результатами тестов показало, что «беспокойные» набирают больше баллов в измерениях вербального интеллекта, то есть способности анализировать, систематизировать и воспроизводить информацию через речь. «Познавшие дзэн» же хорошо ведут себя в ситуациях, когда требуется образное, но есть невербальное мышление.
Чувство юмора
Хорошее чувство юмора нередко приводится в качестве доказательства высокого интеллекта и, как в очередной раз оказалось, совершенно не зря. Так, независимые эксперты, оценивающие забавные подписи к изображениям, чаще назвали более смешными те, что были сделаны студентами, имеющими высокий IQ. Так что стоит всерьез задуматься над справедливостью связи между смехом и словом «дурак».
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