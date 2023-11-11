Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Около 3000 лет назад народ, который сегодня мало кто помнит, прошел сокрушительной поступью через Ближний Восток. Эта армия сравнивала города с землей, пытала выживших и сеяла страх во всем мире.



Речь об Ассирии — первой стране, которая сделала военную мощь основой своей политики и первой стране, которая терроризировала своих врагов посредством психологической войны. Публикуем самые интересные факты об ассирийской армии.











Вечная война

Психологический террор

Шанс сдаться

Осадные орудия

Полное уничтожение городов

Пытки выживших

Жизнь рабов

Переселенческая политика

Кодекс законов

Пост-травматический стресс