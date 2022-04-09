Как священник-иезуит открыл главный китайский секрет тысячелетия

Священник-иезуит и китайская ваза.
В XVIII веке китайский фарфор в Европе называли «белым золотом», а изделия из него стоили баснословных денег. Эти белоснежные чашки и тарелки можно было даже обменять на людей. Так продолжалось до тех пор, пока ушлый священник-иезуит Франсуа Ксавье д'Антреколь не открыл главный «китайский секрет». Как ему это удалось – далее в обзоре.
Иезуитский миссионер XVII века. Анри Бо, 1930 год. | Фото: virtualmuseum.ca.
Когда 18-летний француз Франсуа Ксавье д'Антреколь стал служителем церкви, он и представить себе не мог, что его ожидает в будущем. В Ордене иезуитов из него сделали хорошего переводчика, способного собирать и анализировать информацию. В 1698 году его и еще девять членов Ордена отправили миссионерами в Китай. Именно там отец д'Антреколь совершил главное дело своей жизни – открыл «китайский секрет».
Лавка, торгующая китайским фарфором в Кантоне. | Фото: wikiwand.com.
Блюдце из Цзиндэчжэнь с рисунком, символизирующим процветание. Династия Цин, 1723-1735 гг. | Фото: commons.wikimedia.org.
В XVII веке европейцы начали активно торговать с Китаем и одним из самых популярных товаров стал фарфор. В сравнении с топорной фаянсовой и глиняной посудой Европы изделия китайских мастеров были очень легкими и прочными. Белоснежные, зеленоватые, темно-красные тарелки и чашки с филигранными рисунками стоили очень дорого. Есть с фарфоровых тарелок могли себе позволить только самые богатые из аристократов. Китайская посуда и вазы даже стали предметом инвестиций. Известен курьезный случай, когда саксонский курфюрст Август II предложил королю Пруссии Фридриху I обменять полк драгун на коллекцию из 151 фарфоровых изделий.
Горшочек из глазурованного фарфора из Цзиндэчжэнь. Династия Цин, 1723-1735 гг. | Фото: commons.wikimedia.org.
Фарфоровая миска, покрытая бледно-зеленой глазурью селадон. Китай, X-XI вв. | Фото: zh.wikipedia.org.
Изготовление фарфора стало предметом поиска многих европейских ремесленников и ученых, у каждого из которых был свой «рецепт». Один из экспериментаторов даже считал, что фарфор – это смесь молотой яичной скорлупы и рыбьей чешуи. И пока некоторые тщетно пытались раскрыть «китайский секрет», другие отправились за море, искать ответ непосредственно в Империи Цин.
Фарфоровая тарелка из Цзиндэчжэнь с изображением дракона. Династия Цин, 1662-1722 гг. | Фото: en.wikipedia.org.
Отцу д'Антреколю было 34 года, когда он прибыл в Китай. Он был одним из тысяч иезуитов, разбросанных по всему земному шару, основной задачей которых было не только обращение в католичество местного населения, но и сбор полезной информации. Из подобных миссий отцы-иезуиты возвращались с «подсмотренными» технологиями, альбомами растений, корой хинного дерева, золотом.
Изготовление фарфоровой посуды в современном Цзиндэчжэне. | Фото: ru.gbtimes.com.
От своего руководства д'Антреколь получил конкретное задание: узнать тысячелетний секрет изготовления китайского фарфора. Для этого он отправился в Цзиндэчжэнь – крупнейший центр производства керамики. В городе днем и ночью пылали огни и ревели печи для обжига.
Роспись по фарфору. Цзиндэчжэнь, 2005 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Д'Антреколю предстояла трудная работа. Он делал то, что сейчас называют промышленным шпионажем. Умело используя знание языка, свое обаяние и подкуп, иезуит проникал на объекты, где обрабатывали компоненты, готовили смесь, лепили посуду и фигурки, а затем их расписывали и обжигали.
Фарфоровая мануфактура в Цзиндэчжэнь. | Фото: thewanlishipwreck.com.
Не представлялось возможным узнать всю технологию в одном месте за раз. Каждой из выше перечисленных процедур занималась отдельная семья, в которой все тонкости ремесла передавались от отца к сыну. В те годы каждое изделие проходило через руки семидесяти рабочих. К тому же, китайцы недоверчиво относились к иностранцу. Прошло более десяти лет, прежде чем д'Антреколь написал во Францию, что знает, как делать фарфор.
Письмо Франсуа Ксавье д’Антреколя, в котором он раскрывает секрет изготовления китайского фарфора. | Фото: en.wikipedia.org.
Иезуитский священник XVI века. | Фото: theconversation.com.
Письмо, датированное 1712 годом, опубликовали лишь в 1735 году. Очевидно, все это время святые отцы искали возможность выгодно применить знания, изложенные в нем. В письме описана вся сложная и длительная технология изготовления фарфора.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии