Как выглядят «голуби» в разных странах мира

Все мы привыкли к тому, что голуби на улицах наших городов являются главными попрошайками. В большинстве своём они уже даже не боятся людей, иногда не только прося, но даже требуя дать им угощение. Впрочем, как выясняется, в разных странах мира есть свои «голуби», и зачастую они даже не птицы.







Австралия







Классные, не правда ли?







Впрочем, там попадаются и такие.







Европейские голуби.







Голуби в Эквадоре.







Точно такие же голуби и в Мексике. Сказывается территориальная близость.







А вот венесуэльские голуби не смотря на то, что они тоже из Южной Америки, хотя бы имеют крылья.







Чего нельзя сказать о тайских голубях.







Индийские голуби мало чем отличаются от тайских, только тут они гораздо наглее.







Остров Рождества. Здесь голуби мало того, что без крыльев, так ещё и с клешнями.







Пожалуй, самые суровые голубы находятся в Бирме.







Думаете, снова Австралия? Как бы не так! Это Ирландия. На острове Ламбей там действительно много валаби.







Япония, лисья деревня Дзао. Мягкие такие, пушистые голуби.







А если вы когда-нибудь приедете в Новую Зеландию, то должны быть готовы, что голуби здесь выглядят именно вот так.







Голуби в городе Нара в Японии.







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