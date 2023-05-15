Все мы привыкли к тому, что голуби на улицах наших городов являются главными попрошайками. В большинстве своём они уже даже не боятся людей, иногда не только прося, но даже требуя дать им угощение. Впрочем, как выясняется, в разных странах мира есть свои «голуби», и зачастую они даже не птицы.
Австралия
Классные, не правда ли?
Впрочем, там попадаются и такие.
Европейские голуби.
Голуби в Эквадоре.
Точно такие же голуби и в Мексике. Сказывается территориальная близость.
А вот венесуэльские голуби не смотря на то, что они тоже из Южной Америки, хотя бы имеют крылья.
Чего нельзя сказать о тайских голубях.
Индийские голуби мало чем отличаются от тайских, только тут они гораздо наглее.
Остров Рождества. Здесь голуби мало того, что без крыльев, так ещё и с клешнями.
Пожалуй, самые суровые голубы находятся в Бирме.
Думаете, снова Австралия? Как бы не так! Это Ирландия. На острове Ламбей там действительно много валаби.
Япония, лисья деревня Дзао. Мягкие такие, пушистые голуби.
А если вы когда-нибудь приедете в Новую Зеландию, то должны быть готовы, что голуби здесь выглядят именно вот так.
Голуби в городе Нара в Японии.
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Как выглядят «голуби» в разных странах мира
Все мы привыкли к тому, что голуби на улицах наших городов являются главными попрошайками. В большинстве своём они уже даже не боятся людей, иногда не только прося, но даже требуя дать им угощение. Впрочем, как выясняется, в разных странах мира есть свои «голуби», и зачастую они даже не птицы.
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