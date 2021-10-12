Как сшить постельное бельё дома

Пошить постельное бельё самостоятельно несложно.

Главная задача — правильно сделать замеры матраса и подушек.

После этого для себя можно расчертить схему, чтобы понять, сколько метров ткани понадобится.

Как правило, на стандартную двухместную кровать уйдёт порядка 7-8 метров ткани.

Шить начинаем с пододеяльника. Выкроив два прямоугольника, подвернуть у неё края и прострочить.



Затем края двух тканей соединить и прострочить, оставив окошко для одеяла.



Чтобы из окошка не выпадало одеяло, следует также пришить пуговицы и сделать петли для них с противоположной стороны.



Легче всего сшить простынь. Для этого, по размерам матраса, выкроить ткань, подвернуть и прострочить сначала длину, затем — ширину простыни.



Наволочки тоже шьются довольно просто. Отрезанный прямоугольник складывается пополам с подвёрнутой внутрь тканью, для подушки.



Всё прострачивается на машинке и выворачивается на лицевую сторону.



Комплект постельного белья готов! Если получится попасть в магазин на распродажу тканей, то готовое постельное белье, пошитое вручную, получится дешевле готового!

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