Мой дом - моя крепость. Это выражение актуально и сегодня. Но что делать, если на ваш дом положили глаз злоумышленники? Главное, не паниковать. Предупрежден - значит вооружен. Мы собрали 7 уловок, которые используют грабители, чтобы проникнуть в чужой дом.
1. Реклама в дверях
Рекламные буклеты в дверях. | Фото: Рекламное агентство «ТЕС.
Иногда воры специально вставляют в двери рекламные буклеты с целью выяснить, бываете ли вы дома или нет. Например, если жильцы несколько дней не вытаскивают рекламки из дверей, скорее всего они в отъезде.
2. Сломанный замок
Сломанный дверной замок. | Фото: Постила.
Будьте внимательны к людям, которые появляются рядом с вами в момент, когда в вашей квартире ломается замок. Часто грабители «пасутся» возле пунктов, где делают ключи, ремонтируют замки. Если вы вызвали мастера для ремонта двери, внимательно следите за его действиями.
3. Слежка
Слежка за домом и его обитателями. | Фото: Детективное агентство.
Опытные грабители очень терпеливы. Они могут неделями наблюдать за выбранным домом или квартирой, чтобы составить портреты всех жильцов и досконально изучить их распорядок дня. По информации Novate.ru, чаще всего крупные квартирные кражи происходят по большим праздникам или в период отпусков. Поэтому хорошо было бы предупредить соседей о своем отъезде и попросить их присмотреть за вашим жильем.
4. Курьеры и доставщики
Курьеры, доставщики и другие посетители. | Фото: Pinterest.
Внимательно относитесь к людям, вхожим в ваш дом. Иногда, грабители притворяются курьерами, доставщиками пиццы, социологами или представителями религиозных сект. Многие из них обладают недюжим актерским талантом. Поэтому постарайтесь свести к минимуму круг лиц, переступающих порог вашего дома. Когда впускаете незнакомца, не оставляйте его ни на секунду одного. Помните, стакан воды – излюбленный прием аферистов.
5. Мусор
Мусор возле дома.| Фото: Peakpx.
Мусор возле дома или у вашей квартиры в подъезде, может стать свидетельством присутствия злоумышленников поблизости. Часто они делают это для того, чтобы проверить, достаточно ли у вас времени для уборки в тот или иной момент.
6. Отключение электрики
Плановое отключение электроэнергии.
Плановые отключения электроэнергии – любимое время для воров. Злоумышленникам на руку темнота, так как в такие моменты никто не обращает внимания на людей, которые входят и выходят.
7. Социальные сети
Геолокации в социальных сетях. | Фото: Мир новостей.
Социальные сети – еще одно место, где промышляют аферисты. Если вы активно выкладываете фотографии в реальном времени и указываете геолокацию, считайте, что помогаете грабителям. В действительности в таких ситуациях им не нужно следить за распорядком дня жильцов, не нужно пробираться в дом, чтобы оценить обстановку. Все это грабители могут узнать, посмотрев ваши социальные сети.
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