10 логотипов, о скрытом смысле которых большинство людей и не подозревает

Смысл есть.
Логотип – это не просто какой-то символ или рисунок, это та вещь, по которой узнают бренд, компанию и продукцию. Это очень важная вещь. И хотя многие из логотипов придумывались на скорую руку на заре становления компаний, все это не отменяет факта, что создатели вкладывали в них особый смысл.
1. Domino’s
Прекрасная история.
История этого американского бренда идеально подошла бы для мотивационной книги. Когда-то хозяин и основатель Domino’s был невероятно беден. Он смог кое-как накопить денег на маленькую пиццерию. Потом заработал на две. Потом на три. Именно это и отражают фигурки домино с точками на символе компании.
2. Subaru
Созвездие Плеяд.
Созвездие на логотипе Subaru – это «Плеяды». Дело в том, что на японском языке, произношение этих слов очень похоже. Кроме того, звезды на логотипе символизируют единство компаний. Самая большая звезда – это материнское предприятие.
3. RCA
Ради и реклама не отделимы.
Известнейшая американская радиокомпания, логотип которой появился еще в конце XIX века. Примечательно, что данный рисунок первоначально использовался фирмой без разрешения и только потом был выкуплен.
4. Amazon
Найдется все.
Похожий на улыбку логотип Amazon на самом деле указывает на то, что продается в торговой сети буквально все. Именно это и символизирует переходящая от первой буквы алфавита «А» к последней букве «Z» стрелка.
5. Tostitos
Символ дружбы и единства.
Символ популярных чипсов из тортильи указывает на то, что с ними хорошо проводить время в компании. Именно на это и намекают две буквы «t», которые похожи на радующихся человечков, кушающих чипсы.
6. Baskin-Robbins
Много всего вкусного.
Логотип известной сети кафе содержит цифру «31», которая намекает на невероятно широкий ассортимент предлагаемых вкусностей. Любопытно, что даже после проведения реорганизации бренда, цифры решили оставить.
7. NBC
Цветное телевидение, будь ты проклято.
Наверняка все видели несколько сериалов этой компании, даже не зная (или не помня) об этом. Что означает ее логотип? Все достаточно просто, он символизирует цветное телевидение. Дело в том, что NBC появилась тогда, когда цветное ТВ все еще было редкостью.
8. Tesla
В честь Николы Тесла.
Логотип широко известной компании Tesla – это не просто буква «Т». На самом деле это символ трансформатора, сделанного известным ученым Николой Тесла.
9. DC Comics
Символика героев.
На первый взгляд логотип DC Comics достаточно тривиальный. Но это совсем не так. Дело в том, что на нем переплетаются символы Супермена, Чудо-женщины и Бэтмена. Это становится понятным, если попытаться вспомнить, как все эти символы выглядят по отдельности.
10. Nike
Скорость звука, она такая.
Дизайнер логотипа Nike утверждает, что именно так, по его мнению, должна была бы выглядеть скорость звука, если бы ее можно было нарисовать. Примечательно, что в свое время логотип абсолютно не понравился хозяину компании, но менять его почему-то не решились.
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