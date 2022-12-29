Это неожиданное применение хозяйственного мыла вам точно пригодится на природе, или если вы выбираетесь за город на шашлыки с родными и друзьями. Повторить очень легко — это недорого и доступно!







Натрите кусок хозяйственного мыла на тёрке. Пересыпьте мыльную стружку в сухую и чистую пластиковую бутылку. Залейте бензином либо спиртом так, чтобы только слегка покрывало сверху мыло. Закройте крышкой, потрясите минутку, оставьте, пока мыло максимально не размягчится.







Оно должно превратиться в такую более-менее однородную массу, соединиться с бензином/спиртом.







Итак, у вас получилось идеальное средство для розжига!







Добавьте его совсем чуть-чуть к дереву, и вы увидите, что огонь разгорится за секунды и будет поддерживаться долгое время. Это экономно, доступно, удобно!







Подробнее о том, как сделать розжиг из хозяйственного мыла, смотрите в видео ниже:





