Это неожиданное применение хозяйственного мыла вам точно пригодится на природе, или если вы выбираетесь за город на шашлыки с родными и друзьями. Повторить очень легко — это недорого и доступно!
Натрите кусок хозяйственного мыла на тёрке. Пересыпьте мыльную стружку в сухую и чистую пластиковую бутылку. Залейте бензином либо спиртом так, чтобы только слегка покрывало сверху мыло. Закройте крышкой, потрясите минутку, оставьте, пока мыло максимально не размягчится.
Оно должно превратиться в такую более-менее однородную массу, соединиться с бензином/спиртом.
Итак, у вас получилось идеальное средство для розжига!
Добавьте его совсем чуть-чуть к дереву, и вы увидите, что огонь разгорится за секунды и будет поддерживаться долгое время. Это экономно, доступно, удобно!
Подробнее о том, как сделать розжиг из хозяйственного мыла, смотрите в видео ниже:
Читать далее →
Свежие комментарии