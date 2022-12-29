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Неожиданное применение хозяйственного мыла

Это неожиданное применение хозяйственного мыла вам точно пригодится на природе, или если вы выбираетесь за город на шашлыки с родными и друзьями. Повторить очень легко — это недорого и доступно!

Неожиданное применение хозяйственного мыла

Натрите кусок хозяйственного мыла на тёрке. Пересыпьте мыльную стружку в сухую и чистую пластиковую бутылку. Залейте бензином либо спиртом так, чтобы только слегка покрывало сверху мыло. Закройте крышкой, потрясите минутку, оставьте, пока мыло максимально не размягчится.

Неожиданное применение хозяйственного мыла

Оно должно превратиться в такую более-менее однородную массу, соединиться с бензином/спиртом.

Неожиданное применение хозяйственного мыла

Итак, у вас получилось идеальное средство для розжига!

Неожиданное применение хозяйственного мыла

Добавьте его совсем чуть-чуть к дереву, и вы увидите, что огонь разгорится за секунды и будет поддерживаться долгое время. Это экономно, доступно, удобно!

Неожиданное применение хозяйственного мыла

Подробнее о том, как сделать розжиг из хозяйственного мыла, смотрите в видео ниже:



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