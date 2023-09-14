Перевозка грузов по-вьетнамски: Гора яиц и живых рыбок на мопеде

Если вас когда-либо разочаровывала служба доставки, то Вьетнам вам вряд ли понравится. Здесь все передвижение по городу происходит на мопедах и скутерах. Нужно ли вам довезти годовалого ребенка к бабушке или отвезти из фермы в центр города 30 дюжин яиц, вам придется воспользоваться двухколесным транспортом.
Проблема трафика в Ханое.
Париж известен большим количеством мопедов на его улицах — но он не идет ни в какое сравнение с почти любым азиатским городом. В Ханое же распространение двухколесного транспорта приобрело по-настоящему угрожающие размеры. В городе живет 7,6 миллионов человек, четверть из которых еще не достигли 16-летнего возраста. При этом мопедов и скутеров в Ханое насчитывается около 5 миллионов, то есть по факту у каждого взрослого жителя города есть хотя бы по одному мопеду.
Мопеды и скутеры являются основным видом транспорта во Вьетнаме.
Джон Энох (Jon Enoch), фешн-фотограф из Лондона, регулярно посещающий Азию, был так впечатлен всем этим, что решил сделать серию фотографий «этих смельчаков», которые лавируют в узких переулках Ханоя, развозя хрупкий груз. «В первый раз я попал в юго-восточную Азию 15 лет назад, и уже тогда количество мотобайков и мопедов поражало. И с тех пор трафик только уплотнялся — я даже не понимаю, как тут можно перейти дорогу. А особенно меня поражают сами водители, которые доставляют различные грузы, балансируя в этом плотном трафике».
С рыбками наперевес. Фото: Jon Enoch.
Живой груз. Фото: Jon Enoch.
Как рассказал сам Джон, он специально просил доставщиков попозировать для него. В конце-концов, не часто увидишь, как пенсионер везет на расхлябанном мопеде целую пачку золотых рыбок в воде, или как молодой парень держит баланс на своем мотобайке с огромной кучей мячиков. Во Вьетнаме на двухколесном транспорте перевозят, кажется, вообще всё — и паки воды, и ковры, и свежесрезанные цветы, и даже пачки свежих куриных яиц. А чаще всего — всю свою семью, включая детей и старенькую бабушку.
Несколько десятков куриных яиц. Фото: Jon Enoch.
Несколько десятков килограммов льда. Фото: Jon Enoch.
«Я давно уже планировал сделать подобную серию фотографий, а потом прочел, что через 10 лет Вьетнам планирует полностью отказаться от мопедов, и моментально вернулся в Ханой, чтобы завершить свой проект», — рассказывает Джон.
Детские мячи. Фото: Jon Enoch.
Свежесрезанные цветы. Фото: Jon Enoch.
И действительно, власти столицы страны решили в 2017 году, что к 2030 году полностью избавят Ханой от скутеров, мопедов и мотоциклов. Связано это не только с совершенно сумасшедшим и почти неконтролируем трафиком, но также и с существенным загрязнением воздуха, который происходит по причине такого активного использования средств передвижения, работающих на бензине.
Бутыли с водой. Фото: Jon Enoch.
Решить проблему власти намерены тотальной реформой транспорта во всем городе. Для этого они планируют постепенно полностью запретить передвижение мопедов и ввести большее количество общественного транспорта, чтобы он покрывал 80% нужд горожан в передвижении. А остальные 20% передвижений, по плану властей, будут покрываться за счет такси, собственного автомобиля или велосипеда.
Ковры. Фото: Jon Enoch.
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