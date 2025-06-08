Жареная кукуруза и кино: кто придумал сделать попкорн символом целой индустрии

1. Поппер и популярность попкорна!

Одни научились взрывать кукурузы, другие делать на этом деньги!

2. Немое кино и 5 центов!

Попкорн спас кинотеатры от разорения!

3. Символ кино и знаменитые премии!

Даже статуэтки известных премий выполнены в виде ведерка попкорн!

4. Огромная наценка на попкорн и жующие соседи в кинотеатре!

Редко на что-то есть такая же наценка, как на попкорн!