Жареная кукуруза и кино: кто придумал сделать попкорн символом целой индустрии

Можете ли Вы представить кинотеатр без попкорна? Мы вряд ли. И это вполне естественно, что при упоминании киноиндустрии, наш мозг автоматически вспоминает про попкорн. Но с чего же все началось? Кто первый стал продавать горячую кукурузу зрителям кино? И что делать, если хруст попкорна отвлекает вас от просмотра?
1. Поппер и популярность попкорна!
Одни научились взрывать кукурузы, другие делать на этом деньги!
Кукурузу выращивали тысячелетиями. Однако о ее взрывных свойствах стало известно сравнительно недавно. Всего каких-то сто пятьдесят лет назад. Именно тогда стали появляться все новые изобретения. Одно из которых – поппер. Это передвижная машина для приготовления попкорна. В ней при подаче горячего пара, зерна кукурузы взрываются, превращаясь в любимое многими лакомство.
Именно Чарльз Криторс создал первую такую машинку. Она была достаточно миниатюрная и ее легко было перевозить. Это позволило продавцам легко передвигаться по ярмаркам и уличным праздникам. Аромат свежеприготовленного попкорна притягивал внимание, и все стремились попробовать угощение. Таким образом, очень быстро стало понятно, что этот дешевый и быстрый в приготовлении снек очень быстро станет сверхокупаемым. Тогда еще мало кто мог предположить, какую наценку кинотеатры введут на его стоимость.
2. Немое кино и 5 центов!
Попкорн спас кинотеатры от разорения!
С появлением кинематографа, сфера развлечений стала развиваться очень стремительно. Изначально немое кино можно было посмотреть лишь в дорогих кинотеатрах.пять центов, одеон – древний театр). Это были заведения, где каждый мог недорого посмотреть настоящее кино. Именно там и стали впервые продавать попкорн. Такие кинотеатры были сделаны для простого рабочего класса, а значит никого не смущали жующие рядом зрители. А с появлением кино со звуком, это и вовсе перестало быть проблемой.
Но, как известно, именно в то время началась Великая депрессия. Даже самым элитным кинотеатрам приходилось непросто. Тогда они стали продавать напитки и попкорн в своих заведениях. Их не смущало, что их начнут сравнивать с заведениями для бедняков. Главным стало сохранение своего бизнеса. Учитывая небольшую стоимость кукурузных зерен и наценку, которую ставил кинотеатр, только одни эти снеки могли бы спасти сотни кинотеатров. Именно так все и произошло. Более того, они размещали аппараты с жаренной кукурузой при входе в кинотеатр. Аромат привлекал прохожих с улицы, что увеличивало количество проданных билетов на фильмы. Так попкорн смог спасти многие заведения, которые работают до сих пор.
3. Символ кино и знаменитые премии!
Даже статуэтки известных премий выполнены в виде ведерка попкорн!
Ведро попкорна настолько сильно стало ассоциироваться с кинематографом, что даже превратилось в награду. Премия MTV вручает за самые популярные фильмы статуэтку в виде ведерка попкорна. Это неудивительно, ведь в свое время именно эта закуска смогла спасти многие кинотеатры. А сегодня попкорн настолько сильно связан с кино, что сложно представить одно без другого.
В современном сленге даже появилось выражение попкорновый фильм. Это означает, что кинолента достаточно легкая и смешная. Ее отлично посмотреть в компании друзей, с ведерком попкорна. Такие фильмы также отлично подходят для семейного просмотра. Так что если вы вдруг услышите такое название по отношению к киноленте, не удивляйтесь.
4. Огромная наценка на попкорн и жующие соседи в кинотеатре!
Редко на что-то есть такая же наценка, как на попкорн!
В свое время попкорн позволил кинотеатрам остаться на плаву. И многие предприниматели стали использовать эту модель и в дальнейшем. Ведь индустрии кинотеатров всегда было не просто. Содержание таких зданий, технического оборудования, рекламы и оплата труда множеству сотрудников – сложная задача во все времена. Именно поэтому не стоит так сильно удивляться, когда вы узнаете какую наценку делают кинотеатры на попкорн. Ведь он все еще помогает им получать прибыль от бизнеса. А наценка эта составляет 900 процентов. Да-да, именно так. Но зато за счет нее, кинотеатрам удается сохранять достаточно низкие цены на сами билеты. А покупать попкорн или нет, каждый решает сам.
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