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Способны ли цыгане загипнотизировать?

Способны ли цыгане загипнотизировать?

Цыганский гипноз – типичный образец нейролингвистического программирования. Ничего загадочного, магического в нем нет.

Если вы уж так сильно боитесь цыганского гипноза, то можете даже посетить семинары по гипнозу, где вам все расскажут о природе транса и методах подавления центров воли человека путем захвата его внимания.

Способны ли цыгане загипнотизировать?

Главное, чего добивается любой гипнотизер – это получение так называемого раппорта, управляющего контакта. Техника цыганского гипноза основана на управлении сознанием через ваше внимание. Первое, что делает гипнотизер – это пытается переключить ваше внешнее внимание на внутреннее.

Психолог Сергей Зелинский в своей работе о цыганском гипнозе подчеркивает: «Цыгане хорошо знают феноменологию глубоких трансов, поэтому если замечают признак какого-нибудь феномена, то сразу же способствуют его развитию, тем самым погружая клиента в еще более глубокое состояние транса».

К любому человеку цыганские «энэлпэшники» не подойдут. Они обладают хорошо развитой интуицией и легко выделяют из толпы людей с высоким уровнем гипнабельности (предрасположенностью к внушению).

Как правило, «сеанс гипноза» происходит в местах большого скопления людей: в местах, где внимание человека рассеянно. Традиционно – это рынки и магазины, то есть места, куда человек приходит заведомо с деньгами, а также в состоянии психологического дисбаланса ( шопоголизм является одним из признаков гипнабельности).

Искусство цыганского гипноза передается из поколения в поколение. Ему учат как на словах, так и эмпирическим путем. Каждый цыган-гипнотизер – это отличный психолог, долгой практикой развивший в себе тактильное, зрительное, слуховое, даже обонятельное восприятие.
Любые движения человека, даже микродвижения, вроде моргания или работы мимических мышц о чем-то говорят. И цыгане знают – о чем.

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