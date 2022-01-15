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Переделка старой мебели своими руками

Переделка старой мебели своими руками

Всем привет! Сегодня будем переделывать старые советские табуретки, обновлять их внешний вид, простым бюджетным способом!

Переделка старой мебели своими руками

Как всем известно, мебель из СССР отличается своей долговечностью и надежностью, но дизайн этой мебели уже устарел, но так как с точки зрения

функциональности данные табуретки нисколько не устарели и выкидывать табуретки совсем не хочется, так как они за всё время ни разу не ломались и прослужат еще очень много лет.

Давайте посмотрим как выглядят табуретки до какой либо переделки:

Переделка старой мебели своими руками
Переделка старой мебели своими руками
Переделка старой мебели своими руками

А сейчас вместе с Вами попробуем обновить, в этом видео мастер-классе, внешний вид старых табуреток. На все 3 табуретки, а также стол (видео про обновление стола будет позднее, сейчас я как раз занимаюсь им) у меня ушло на материалы около 1 тысячи рублей (примерно 15 долларов). Мне понадобились такие материалы:

-краска, я взяла краску с наименьшим запахом, но всё равно использовала респиратор

-ткань, я выбрала сатин, очень приятная на ощупь и также имеется простой рисунок

-синтепон

-пуговицы для декора

-бельевая резинка, для закрепления подушечек

Также в видео мастер-классе, я подробно покажу как можно быстро сшить красивые, мягкие подушечки для табуретки!

Давайте скорее же смотреть мастер-класс:

А сейчас давайте более детально посмотрим как стали выглядеть табуретки после всех моих манипуляций с ними:

Переделка старой мебели своими руками
Переделка старой мебели своими руками

Как видно из фото и видео, табуретки преобразились!

Стали более удобные и приятные, на них сейчас не холодно сидеть!

Также, так как я снизу табуретки прикрепила кружочки фетра табуреточки при движении по полу не создают шум! Что нравится не только мне, но и моим соседям, которые живут снизу!

 

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