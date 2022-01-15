Переделка старой мебели своими руками

Всем привет! Сегодня будем переделывать старые советские табуретки, обновлять их внешний вид, простым бюджетным способом!
Как всем известно, мебель из СССР отличается своей долговечностью и надежностью, но дизайн этой мебели уже устарел, но так как с точки зрения
функциональности данные табуретки нисколько не устарели и выкидывать табуретки совсем не хочется, так как они за всё время ни разу не ломались и прослужат еще очень много лет.
Давайте посмотрим как выглядят табуретки до какой либо переделки:
А сейчас вместе с Вами попробуем обновить, в этом видео мастер-классе, внешний вид старых табуреток. На все 3 табуретки, а также стол (видео про обновление стола будет позднее, сейчас я как раз занимаюсь им) у меня ушло на материалы около 1 тысячи рублей (примерно 15 долларов). Мне понадобились такие материалы:
-краска, я взяла краску с наименьшим запахом, но всё равно использовала респиратор
-ткань, я выбрала сатин, очень приятная на ощупь и также имеется простой рисунок
-синтепон
-пуговицы для декора
-бельевая резинка, для закрепления подушечек
Также в видео мастер-классе, я подробно покажу как можно быстро сшить красивые, мягкие подушечки для табуретки!
Давайте скорее же смотреть мастер-класс:
А сейчас давайте более детально посмотрим как стали выглядеть табуретки после всех моих манипуляций с ними:
Как видно из фото и видео, табуретки преобразились!Стали более удобные и приятные, на них сейчас не холодно сидеть!
Также, так как я снизу табуретки прикрепила кружочки фетра табуреточки при движении по полу не создают шум! Что нравится не только мне, но и моим соседям, которые живут снизу!
Свежие комментарии