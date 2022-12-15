«Лежачие дома»: как в Советском Союзе строили горизонтальные небоскрёбы

Горизонтальные небоскрёбы сегодня по всему миру обретают популярность, а придумали их ещё на заре СССР. /Фото: trendymen.ru

Проект небоскрёба Эля Лисицкого. /Фото: rbk.ru







Лежачие небоскрёбы длинные и монолитные. /Фото: pikabu.ru

Истинный масштаб самого длинного дома можно оценить только на спутниковых снимках. /Фото: fishki.net

Современный концепт горизонтального небоскрёба на отечественных просторах. /Фото: factroom.ru