«Лежачие дома»: как в Советском Союзе строили горизонтальные небоскрёбы

Двадцатый век стал настоящей эрой небоскрёбов, ведь большие темпы прироста населения и урбанизации побуждали архитекторов к строительству зданий, вмещающих много людей, но на небольшом участке земли. А вот в Советском Союзе площади оказалось достаточно, чтобы высотные дома...«положить». Именно на отечественных просторах не одно десятилетие назад был придуман, а затем и переработан концепт горизонтального небоскрёба, которые сегодня всё чаще появляются по всему миру.
Горизонтальные небоскрёбы сегодня по всему миру обретают популярность, а придумали их ещё на заре СССР. /Фото: trendymen.ru
История этого необычного архитектурного концепта традиционно берет начала с амбициозного проекта советского инженера Эль Лисицкого: в годы, когда строительство небоскрёбов стандартного вида ещё только набирали обороты, этот архитектор уже сумел переработать проект и предложить возвести аналогичный дом, но горизонтально, расположив его на специальные опоры высотой в 50 метров. Однако правительство не одобрило смелую задумку: тогдашняя архитектура столицы РСФСР не предполагала появление столь футуристичных зданий.
Проект небоскрёба Эля Лисицкого. /Фото: rbk.ru
Вот только полностью концепт не отодвинули на задворки истории: просто решили располагать горизонтальные небоскрёбы непосредственно на земле. И именно такие масштабные дома стали появляться в самых разных уголках Советского Союза: в Москве, Ленинграде, Мурманске и других городах. У них было несколько отличительных особенностей: из длина составляла несколько сотен метров, а нередко - и больше километра; из-за таких размеров часто их невозможно было расположить по прямой, поэтому такие дома складывали в фигуры, например, в виде сот. Но самое поразительное, что при всех масштабах и силуэтах, дома эти складывались не из нескольких блоков, а были монолитными.
Лежачие небоскрёбы длинные и монолитные. /Фото: pikabu.ru
В Москве один из самых известных «лежачих домов» - это здание Научно-исследовательского центра на Варшавке, длина которого составляет 736 метров и не имеет ни одного разрыва. В северной столице можно найти ещё более масштабный горизонтальный небоскрёб: он находится на Новосмоленской набережной, и имеет длину больше одного километра. В Волгограде и Мурманске расположились дома длиной 1140 и 1500 метров соответственно - оба они имеют изогнутую форму.
Истинный масштаб самого длинного дома можно оценить только на спутниковых снимках. /Фото: fishki.net
Однако рекордсменом является дом в украинском Луцке: по данным редакции Novate.ru, он же является и самым длинным жилым домом в Европе. Изгибающийся по типу полусот, он имеет общую длина в 1750 метров (с учетом корпусов-отростков - 2775 метров). Здание настолько большое, что местные жители в шутку называют его Великой китайской стеной.
Современный концепт горизонтального небоскрёба на отечественных просторах. /Фото: factroom.ru
Сегодня проекты горизонтальных небоскрёбов потихоньку завоёвывают популярность на мировом уровне, однако и на Родине о них не забыли. Например, современная адаптация давнего советского концепта найдётся в Москве. Речь идёт о здании московской школы управления «Сколково». Интересно, что автором проекта стал британец, а его источником вдохновения - работы Малевича. Здание имеет четыре корпуса, которые в горизонтальном положении размещены на трёхэтажном диске высотой 18 метров.
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