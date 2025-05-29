AirPods Pro 2 отключаются от iPhone 14 — в чём причина и как это исправить

1. Проблемы с Bluetooth-соединением
Причина: сбой в соединении между устройствами.
Решение:
- Выключите и снова включите Bluetooth на iPhone.
- Зайдите в Настройки > Bluetooth, выберите AirPods и нажмите «Забыть это устройство», затем подключите заново.
- Перезагрузите iPhone и сами наушники (поместите их в кейс на 30 секунд, затем откройте крышку и подключите).
2. Загрязнённые контакты или кейс
Причина: плохой контакт может мешать зарядке или соединению.
Решение:
- Очистите нижнюю часть наушников и контакты внутри кейса ватной палочкой.
- Убедитесь, что кейс заряжен и наушники плотно сидят внутри.
3. Проблемы с прошивкой или iOS
Решение:
- Обновите iPhone: Настройки > Основные > Обновление ПО.
- Поставьте AirPods на зарядку в кейс — прошивка обновляется автоматически.
- Сбросьте настройки AirPods: удерживайте кнопку на кейсе до мигания белым.
4. Помехи от других устройств
Причина: другие Bluetooth-устройства могут мешать соединению.
Решение:
- Отключите лишние устройства поблизости.
- Попробуйте использовать AirPods в другом месте.
5. Проблемы с аккумулятором
Причина: если один из наушников разряжается — связь теряется.
Решение:
- Проверьте заряд каждого наушника через Bluetooth-настройки.
- Полностью зарядите кейс и наушники.
️ 6. Аппаратный дефект
Если ничего не помогло:
- Проверьте работу AirPods с другим iPhone.
- Если проблема сохраняется — возможно, неисправность в самих наушниках или кейсе.
- Обратитесь в официальный сервис Apple или авторизованный центр.
Если нужно — могу помочь составить обращение в поддержку Apple или найти ближайший сервисный центр.
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