AirPods Pro 2 отключаются от iPhone 14 — в чём причина и как это исправить

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1. Проблемы с Bluetooth-соединением

Причина: сбой в соединении между устройствами.



Решение:



Выключите и снова включите Bluetooth на iPhone.



Зайдите в Настройки > Bluetooth , выберите AirPods и нажмите «Забыть это устройство», затем подключите заново.

, выберите AirPods и нажмите «Забыть это устройство», затем подключите заново.

Перезагрузите iPhone и сами наушники (поместите их в кейс на 30 секунд, затем откройте крышку и подключите).

сбой в соединении между устройствами.



2. Загрязнённые контакты или кейс

Причина: плохой контакт может мешать зарядке или соединению.



Решение:



Очистите нижнюю часть наушников и контакты внутри кейса ватной палочкой.



Убедитесь, что кейс заряжен и наушники плотно сидят внутри.

плохой контакт может мешать зарядке или соединению.



3. Проблемы с прошивкой или iOS

Решение:



Обновите iPhone: Настройки > Основные > Обновление ПО .

.

Поставьте AirPods на зарядку в кейс — прошивка обновляется автоматически.



Сбросьте настройки AirPods: удерживайте кнопку на кейсе до мигания белым.





4. Помехи от других устройств

Причина: другие Bluetooth-устройства могут мешать соединению.



Решение:



Отключите лишние устройства поблизости.



Попробуйте использовать AirPods в другом месте.

другие Bluetooth-устройства могут мешать соединению.



5. Проблемы с аккумулятором

Причина: если один из наушников разряжается — связь теряется.



Решение:



Проверьте заряд каждого наушника через Bluetooth-настройки.



Полностью зарядите кейс и наушники.

если один из наушников разряжается — связь теряется.



️ 6. Аппаратный дефект

Если ничего не помогло:



Проверьте работу AirPods с другим iPhone.



Если проблема сохраняется — возможно, неисправность в самих наушниках или кейсе.



Обратитесь в официальный сервис Apple или авторизованный центр.

Если ничего не помогло:

Если нужно — могу помочь составить обращение в поддержку Apple или найти ближайший сервисный центр.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: