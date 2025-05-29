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AirPods Pro 2 отключаются от iPhone 14 — в чём причина и как это исправить


1. Проблемы с Bluetooth-соединением


Причина: сбой в соединении между устройствами.

Решение:

  • Выключите и снова включите Bluetooth на iPhone.

  • Зайдите в Настройки > Bluetooth, выберите AirPods и нажмите «Забыть это устройство», затем подключите заново.

  • Перезагрузите iPhone и сами наушники (поместите их в кейс на 30 секунд, затем откройте крышку и подключите).




2. Загрязнённые контакты или кейс


Причина: плохой контакт может мешать зарядке или соединению.

Решение:

  • Очистите нижнюю часть наушников и контакты внутри кейса ватной палочкой.

  • Убедитесь, что кейс заряжен и наушники плотно сидят внутри.



3. Проблемы с прошивкой или iOS


Решение:

  • Обновите iPhone: Настройки > Основные > Обновление ПО.

  • Поставьте AirPods на зарядку в кейс — прошивка обновляется автоматически.

  • Сбросьте настройки AirPods: удерживайте кнопку на кейсе до мигания белым.



4. Помехи от других устройств


Причина: другие Bluetooth-устройства могут мешать соединению.

Решение:

  • Отключите лишние устройства поблизости.

  • Попробуйте использовать AirPods в другом месте.



5. Проблемы с аккумулятором


Причина: если один из наушников разряжается — связь теряется.

Решение:

  • Проверьте заряд каждого наушника через Bluetooth-настройки.

  • Полностью зарядите кейс и наушники.



️ 6. Аппаратный дефект


Если ничего не помогло:

  • Проверьте работу AirPods с другим iPhone.

  • Если проблема сохраняется — возможно, неисправность в самих наушниках или кейсе.

  • Обратитесь в официальный сервис Apple или авторизованный центр.


Если нужно — могу помочь составить обращение в поддержку Apple или найти ближайший сервисный центр.


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