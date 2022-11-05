Как избавиться от слизней на участке

Перед зимой очень важно очистить участок от слизней, и не дать им перезимовать. В противном случае весной участок окажется в плачевном состоянии.

Использование покупных препаратов от слизней в чистом виде не дает желаемого эффекта в первую очередь потому, что гранулы не привлекательны для паразитов, и слизни просто не хотят их поедать. Именно поэтому садоводам необходимо идти на ухищрения, которые заставят слизней съесть подготовленную для них отраву.







Отличной приманкой для слизней станет обычное пиво или кисломолочные продукты.







Емкости с приманками, к которым подмешана отрава, необходимо слегка прикопать, чтобы сделать более доступными для паразитов.







Опыт многих садоводов показал, что слизни предпочитают нефильтрованное пиво и сметану.







Для того чтобы выманивать слизней, можно использовать различные ловушки. Так, старые доски станут прекрасным укрытием для паразитов. Разложите доски по саду, и уже через несколько дней под ними вы найдете огромное количество слизней.







Еще одной эффективной ловушкой для слизней станут фрукты и овощи.







Собрав слизней с досок или из мисок с фруктами, поместите паразитов в глубокую емкость, наполненную солью, и в скором времени они погибнут.







Успейте избавиться от слизней до наступления холодов, чтобы обезопасить растения в своем саду.

Подробно о том, как приготовить эффективное средство против слизней, смотрите на видео: