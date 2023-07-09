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15 самых древних, но до сих пор существующих городов


15 самых древних, но до сих пор существующих городов

15 самых древних, но до сих пор существующих городов


За всю историю существования человека мир повидал и расцвет, и падение миллионов городов, многие из которых в период особой славы и процветания были захвачены, разрушены или покинуты. Благодаря новым технологиям их ищут и находят археологи. Под песком, льдом или грязью похоронены былая слава и былое величие. Но многие из редких городов прошли тест на время, и их жители тоже. Предлагаем обзор городов, которые просуществовали столетиями и продолжают жить.


Древние города выстояли и выжили, несмотря на различные трудности - войны, природные катастрофы, миграцию населения, современные стандарты. Они немного видоизменились благодаря прогрессу, но не потеряли своей самобытности, сохранив и архитектуру, и память людей.

15. Балх, Афганистан: 1500 г д.н.э.



Балх, Афганистан

Балх, Афганистан

 


Балх, Афганистан

Балх, Афганистан



Город, который на греческом языке звучал, как Бактра, был основан в 1500 г д.н.э., когда первые люди поселились на этой территории. «Мать арабских городов» прошла испытание временем. И действительно с момента его основания началась история многих городов и империй, включая Персидское царство. Эпохой процветания считается период расцвета Шелкового пути. С того времени город пережил и падения, и рассветы, но до сих пор является центром текстильной промышленности. Сегодня не осталось былого величия, но сохранилась загадочная атмосфера и неподвластность времени.

14. Киркук, Ирак: 2 200 д.н.э.



Киркук, Ирак

Киркук, Ирак

 


Киркук, Ирак

Киркук, Ирак



Первое поселение появилось здесь в 2200 г д.н.э. Город контролировали и вавилоняне, и медийцы – все оценивали выгодное его расположения. И сегодня можно увидеть крепость, которой уже исполнилось 5 000 лет. Хотя это только руины, но выдающаяся часть ландшафта. Город расположен в 240 км от Багдада и является одним из центров нефтяной промышленности.

13. Эрбиль, Ирак: 2 300 г д.н.э.



Эрбиль, Ирак

Эрбиль, Ирак

 


Эрбиль, Ирак

Эрбиль, Ирак



Этот загадочный город появился в 2300 г д.н.э. Он был главным центром торговли и сосредоточения богатства. Столетиями его контролировали разные народы, включая персов и турок. Во время существования Шелкового пути город стал одной из основных остановок караванов. Одна из его крепостей до сих пор является символом древнего и славного прошлого.

12. Тир, Ливан: 2750 г д.н.э.



Тир, Ливан

Тир, Ливан

 


Тир, Ливан

Тир, Ливан



Первое поселение здесь появилось в 2750 г д.н.э. С того времени город пережил многие завоевания, многих правителей и полководцев. В свое время Александр Македонский завоевывал город и правил несколько лет. В 64 г н.э. он стал принадлежать Римской империи. Сегодня это красивый туристический город. Упоминание о нём есть и в Библии: «Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы [были] князья, торговцы - знаменитости земли?».

11. Иерусалим, Средний Восток: 2800 г д.н.э.



15 самых древних, но до сих пор существующих городов

Иерусалим, Средний Восток

 


Иерусалим, Средний Восток

Иерусалим, Средний Восток



Иерусалим, наверно, самый известный из упомянутых в обзоре городов Среднего Востока, если не мира. Он был основан в 2800 г д.н.э. и сыграл важную роль в истории человечества. Кроме того, что город является мировым религиозным центром, в нем множество исторических построек и артефактов, например Храм Гроба Господня и Мечеть аль-Акса. Город имеет богатую историю – его осаждали 23 раза, нападали на город 52. Кроме этого, его два раза разрушали и восстанавливали.

10. Бейрут, Ливан: 3 000 г д.н.э.



Бейрут, Ливан

Бейрут, Ливан

 


Бейрут, Ливан

Бейрут, Ливан



Бейрут был основан в 3 000 г д.н.э. и стал главным городом Ливана. Сегодня это столица, известная своим культурным и экономическим наследием. Уже много лет Бейрут является туристическим городом. Он просуществовал 5000 лет, несмотря на то, что переходил из рук в руки римлян, арабов турок.

9. Газиантеп, Турция: 3 650 г д.н.э.



Газиантеп, Турция

Газиантеп, Турция

 


Газиантеп, Турция

Газиантеп, Турция



Как и множество древних городва Газиантеп пережил правление многих народов. С момента основания, а это 3 650 г д.н.э., он был в руках вавилонян, персов, римлян и арабов. Турецкий город гордится своим мультинациональным историческим и культурным наследием.

8. Пловдив, Болгария: 4000 г д.н.э.



Пловдив, Болгария

Пловдив, Болгария

 


Пловдив, Болгария

Пловдив, Болгария



Болгарский город Пловдив существует уже более 6000 лет. Он был основан в 4 000 г д н.э. До контроля Римской империи город принадлежал тракийцам, а позже был под властью Османской империи. Разные народы оставили свой культурный и исторический след в его истории, например, турецкие бани или римский стиль в архитектуре.

7. Сидон, Ливан: 4 000 г д.н.э.



Сидон, Ливан

Сидон, Ливан

 


Сидон, Ливан

Сидон, Ливан



Этот неповторимый город был основан в 4 000 г д.н.э. В своё время Сидон был захвачен Александром Македонским, в нем был Иисус Христос и святой Павел. Благодаря славному и богатому прошлому, город ценится в археологических кругах. Это самый старое и важное финикийское поселение, которое существует и сегодня.

6. Эль-Файюм, Египет: 4 000 г д.н.э.



Эль-Файюм, Египет

Эль-Файюм, Египет

 


Эль-Файюм, Египет

Эль-Файюм, Египет



Древний город Файюм, основанный в 4 000 г д.н.э., является исторической частью древнего египетского города Крокодилополиса, почти забытого города, в котором люди поклонялись священному крокодилу Петсухосу. Неподалеку находятся пирамиды и большой центр. Повсюду в городе и за его пределами есть признаки древности и культурного наследия.

5. Сузы, Иран: 4 200 г д.н.э.



Сузы, Иран

Сузы, Иран

 


Сузы, Иран

Сузы, Иран



В 4 200 г д.н.э. был основан древний город Сузы, который сейчас называется Шуш. Сегодня в нём живет 65 000 жителей, хотя когда-то их было больше. В свое время он принадлежал ассирийцам и персам и был столицей империи эламитов. Город пережил долгую и трагическую историю, но остается одним из самых древних городов в мире.

4. Дамаск, Сирия: 4 300 г д.н.э.



Дамаск, Сирия

Дамаск, Сирия

 


Дамаск, Сирия

Дамаск, Сирия



Историки называют Дамаск самым старым обитаемым городом в мире. По некоторым источникам Дамаск был основан в 10 000 г д.н.э., хотя официальной датой основания считается 4300 г д.н.э. Споры продолжаются, так как находятся тому разные аргументы. Дамаск сегодня - это самый старый город в мире и остается важным и обитаемым городом. Его захватывали Александр Македонский, арабы, римляне и турки, но в нём сохранилось много достопримечательностей для туристов до трагических событий «сирийской весны».

3. Алеппо, Сирия: 4 300 г д.н.э.



Алеппо, Сирия

Алеппо, Сирия

 


Алеппо, Сирия

Алеппо, Сирия



Алеппо был основан в 4300 г д.н.э. Древний и один из самых населенных городов Сирии, до событий «сирийской весны» его население насчитывало 4,4 миллиона человек. Он гордится своей древностью, историческим и культурным наследием и атрибутами современности. Город был осажден крестоносцами и монголами, но он выстоял и остается живым уже более 6 000 лет.

2. Библ, Ливан: 5 000 г д.н.э.



Библ, Ливан

Библ, Ливан

 


Библ, Ливан

Библ, Ливан



Более 7 000 лет назад город был основан как Гебал финикийцами, а современное название ему дали греки. Библейский город гордится своими достопримечательностями, среди них замки, церкви и храмы, которым уже тысячи лет.

1. Иерихон, Палестина: 9000 г д.н.э.



Иерихон, Палестина

Иерихон, Палестина

 


Иерихон, Палестина

Иерихон, Палестина



Иерихон на сегодняшний день считается самым древним существующим городом. Он был основан в 9000 г д.н.э., ему уже 11 000 лет. Трудно представить, но до основания города люди только 500 лет как одомашнили животных. Сегодня в нём проживает 20 000 жителей.

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