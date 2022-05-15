10 преимуществ голодания, которые удивят кого угодно

Режим, голодание, здоровье...
Многие задаются вопросом - полезно ли голодание, и в течение какого времени нужно голодать. Есть масса доказательств, что регулярные периоды голодания - это хорошо. На протяжении многих лет эта практика становится все более популярной. Но перед тем, как отказаться на какое-то время от пищи (что на самом деле очень сложно), стоит посоветоваться с врачом, ведь голодание может стать причиной язвы и других серьёзных проблем. В этом же обзоре речь пойдёт о позитивных моментах голодания.
1. Потеря веса
Польза голодания: потеря веса.
Голодание может быть самым простым способом похудеть, поскольку многие исследования показали, что «прерывистое голодание», во время которого человек не есть определенное количество часов каждые сутки, - позволяет организму более эффективно сжигать жировые клетки, чем обычные диеты. Прерывистое голодание пост позволяет организму сжигать жир, поскольку он становится основным источником энергии вместо сахара. Многие спортсмены теперь используют голодание как средство снижения доли жира в организме перед соревнованиями.
2. Улучшение чувствительности к инсулину
Польза голодания: улучшение чувствительности к инсулину.
Недавно установили, что голодание оказывает положительное влияние на чувствительность организма к инсулину, что позволяет перерабатывать углеводы (сахар) лучше. Исследование показало, что после голодания инсулин становится более эффективным в плане контроля усваиваемости клетками глюкозы из крови.
3. Ускорение метаболизма
Польза голодания: ускорение метаболизма.
Периодическое голодание предоставляет пищеварительной системе «отдых», и это может активизировать метаболизм, чтобы сжигать калории более эффективно. При плохом пищеварении это может повлиять на способность перерабатывать пищу и сжигать жир. Периодическое голодание может регулировать пищеварение и способствовать здоровому функционированию кишечника.
4. Долголетие
Польза голодания: долголетие.
В это можно верить или нет, но чем меньше человек будет есть, тем дольше он будет жить. Исследования показали, что продолжительность жизни людей в определенных культурах возрастала из-за их рациона. Однако, не обязательно переезжать в другую страну, чтобы воспользоваться преимуществами голодания. Одним из основных эффектов старения является замедление обмена веществ: чем моложе тело, тем быстрее и эффективнее происходит в нем метаболизм. Чем меньше человек ест, тем меньше пользы от его пищеварительной системы.
5. Улучшение выработки гормонов
Польза голодания: улучшение выработки гормонов.
Если задуматься, может ли человек действительно испытать настоящий голод, если он ест каждые 3-4 часа. Конечно, нет. Фактически, чтобы испытать настоящий голод, нужно от 12 до 24 часов. Голодание помогает регулировать гормоны в организме, чтобы человек почувствовал, что такое настоящий голод. Как известно, люди с ожирением не получают правильных сигналов о наступлении голода, а также о насыщении из-за чрезмерного питания.
6. Режим питания
Польза голодания: режим питания.
Голодание может быть полезной практикой для тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, а также для тех, кому трудно установить правильную схему питания из-за работы и других приоритетов. При прерывистом голодании, когда человек каждый день голодает в определенные часы, это может позволить питаться в определенное время, которое соответствует индивидуальному образу жизни.
7. Улучшение функций мозга
Польза голодания: улучшение функций мозга.
Голодание улучшает функционирование мозга, потому что оно стимулирует продуцирование белка, называемого нейротрофическим фактором мозга (BDNF). BDNF активирует стволовые клетки мозга для преобразования в новые нейроны и запускает выработку множества других химических веществ, которые способствуют здоровью нервов. Этот белок также защищает клетки головного мозга от изменений, связанных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
8. Улучшение иммунитета
Польза голодания: улучшение иммунитета.
Прерывистое голодание улучшает иммунную систему, поскольку оно уменьшает повреждение свободных радикалов, регулирует воспалительные состояния в организме и предотвращает образование раковых клеток. В условиях дикой природы, когда животные болеют, они перестают есть и вместо этого больше отдыхают. Это первичный инстинкт, предназначенный для уменьшения нагрузки на внутренние органы, чтобы организм смог бороться с инфекцией. А люди - единственный вид, который продолжает усиленно питаться при болезни, хотя делать этого не нужно.
9. Чистка кожи
Польза голодания: чистка кожи.
Голодание может помочь очистить кожу, поскольку тело, временно освобожденное от пищеварения, может сосредоточить свою регенеративную энергию на других системах. Если не кушать ничего в течение всего лишь одного дня, это поможет организму очиститься от токсинов и отрегулировать работу других органов тела, таких как печень, почки и т. д.
10. Самопознание
Польза голодания: самопознание.
Голодание помогло многим людям чувствовать себя более концентрированными во время занятий чтением, медитацией, йогой, боевыми искусствами и т. д. Если в пищеварительной системе при этом не находится пища, то это высвобождает большее количество энергии в организм (пищеварительная система является одной из наиболее поглощающих энергию систем в теле). Голодание для самопознания позволяет человеку чувствовать себя лучше как умственно, так и физически.
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