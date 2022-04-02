Идея из старых журналов

Старые журналы в руках умелых мастериц всегда преображаются во что-нибудь полезное и красивое. Идея ниже кажется очень необычной, но она на все 100 % практична!

Журналы нарежьте на треугольники со стороной 5 см. На самом деле, нарезать можно по разному. Затем капните на край клей ПВА и с помощью, например, отвёртки сверните «бусину».





Это не стандартные трубочки: они более короткие и плотные. Их можно покрасить и затем обязательно следует покрыть лаком (удобнее всего использовать аэрозольный). Просушить.



Когда бумажные бусины заготовлены, можно приступать к изготовлению интересных вещей. На крепкую нить проденьте с обеих концов иглу. Первую бусину проденьте и зафиксируйте на середине нити.



Вторую и последующие бусины продевайте так: сначала через одну иглу, а затем — через вторую с обратной стороны бусины.



Вот так они закрепляются между собой. Что же можно сделать из таких рядов?





На самом деле, что только подскажет фантазия. Например, можно смастерить сумку, корзину, кошелёк.



И даже украшения: ожерелья, серьги, браслеты! Это удивительный лайфхак по переделке журналов.

