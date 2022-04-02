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Идея из старых журналов

Идея из старых журналов

Старые журналы в руках умелых мастериц всегда преображаются во что-нибудь полезное и красивое. Идея ниже кажется очень необычной, но она на все 100 % практична!
Идея из старых журналовЖурналы нарежьте на треугольники со стороной 5 см. На самом деле, нарезать можно по разному. Затем капните на край клей ПВА и с помощью, например, отвёртки сверните «бусину».

Идея из старых журналов
Это не стандартные трубочки: они более короткие и плотные. Их можно покрасить и затем обязательно следует покрыть лаком (удобнее всего использовать аэрозольный). Просушить.
Идея из старых журналов
Когда бумажные бусины заготовлены, можно приступать к изготовлению интересных вещей. На крепкую нить проденьте с обеих концов иглу. Первую бусину проденьте и зафиксируйте на середине нити.
Идея из старых журналов
Вторую и последующие бусины продевайте так: сначала через одну иглу, а затем — через вторую с обратной стороны бусины.
Идея из старых журналов
Вот так они закрепляются между собой. Что же можно сделать из таких рядов?

Идея из старых журналов
На самом деле, что только подскажет фантазия. Например, можно смастерить сумку, корзину, кошелёк.
Идея из старых журналов
И даже украшения: ожерелья, серьги, браслеты! Это удивительный лайфхак по переделке журналов.
Идея из старых журналов

 

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