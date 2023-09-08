С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Так вот откуда русское (почему-то матерное?) стово .бать...Япония – родина с...
  • Иван Захава
    Я родился 1971 в Москве, в ней же прожил 53 года - с родителями объездил почти весь Сюз, но сыра в тюбику, как зубная...Сыр есть, но он п...
  • Mrs Caprizulia
    Байки из  разряда "Натяни сову на глобус".5 древних артефак...

Чарующая красота Вьетнама

Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) — один из самых известных и любимых фотографов Вьетнама. Он является обладателем многочисленных наград в области фотографии как на родине, так и по всему миру. Он очень активно и много работает, при этом сохраняя свой неповторимый стиль. Жанр его фотографий варьируется от документалистики до арт-фото, включая все возможные направления между ними.

Чарующая красота Вьетнама

Чарующая красота Вьетнама

Двойная рыбалка.

Чарующая красота Вьетнама

Лист-зонтик — дети народности красные дао.

Чарующая красота Вьетнама

Женщины работают на рисовых полях в районе Хоанг Су Фи.

Чарующая красота Вьетнама

Чарующая красота Вьетнама

Девочка народности чам.

Чарующая красота Вьетнама

Монахиня в Сайгоне.

Чарующая красота Вьетнама

Девушка народности чам за работой в гончарной мастерской.

Чарующая красота Вьетнама

Дети народности чампа в дюнах.

Чарующая красота Вьетнама

Девушки народности нанг за сбором урожая.

Чарующая красота Вьетнама

Рисовые террасы в легендарной провинции Ха Жанг.

Чарующая красота Вьетнама

Девушка в национальном вьетнамском платье аозай.

Чарующая красота Вьетнама

Школьница в лодке-такси на реке Меконг.

Чарующая красота Вьетнама

Вспахивание рисовых полей.

Чарующая красота Вьетнама

Круг снов.

Чарующая красота Вьетнама

Семья народности лоло на севере Вьетнама.

Чарующая красота Вьетнама

Чарующая красота Вьетнама

Сборщики соли в провинции Кханьхоа.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх