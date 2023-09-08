Чарующая красота Вьетнама

Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) — один из самых известных и любимых фотографов Вьетнама. Он является обладателем многочисленных наград в области фотографии как на родине, так и по всему миру. Он очень активно и много работает, при этом сохраняя свой неповторимый стиль. Жанр его фотографий варьируется от документалистики до арт-фото, включая все возможные направления между ними.











Двойная рыбалка.







Лист-зонтик — дети народности красные дао.







Женщины работают на рисовых полях в районе Хоанг Су Фи.











Девочка народности чам.







Монахиня в Сайгоне.







Девушка народности чам за работой в гончарной мастерской.







Дети народности чампа в дюнах.







Девушки народности нанг за сбором урожая.







Рисовые террасы в легендарной провинции Ха Жанг.







Девушка в национальном вьетнамском платье аозай.







Школьница в лодке-такси на реке Меконг.







Вспахивание рисовых полей.







Круг снов.







Семья народности лоло на севере Вьетнама.











Сборщики соли в провинции Кханьхоа.



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