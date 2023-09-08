Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) — один из самых известных и любимых фотографов Вьетнама. Он является обладателем многочисленных наград в области фотографии как на родине, так и по всему миру. Он очень активно и много работает, при этом сохраняя свой неповторимый стиль. Жанр его фотографий варьируется от документалистики до арт-фото, включая все возможные направления между ними.
Двойная рыбалка.
Лист-зонтик — дети народности красные дао.
Женщины работают на рисовых полях в районе Хоанг Су Фи.
Девочка народности чам.
Монахиня в Сайгоне.
Девушка народности чам за работой в гончарной мастерской.
Дети народности чампа в дюнах.
Девушки народности нанг за сбором урожая.
Рисовые террасы в легендарной провинции Ха Жанг.
Девушка в национальном вьетнамском платье аозай.
Школьница в лодке-такси на реке Меконг.
Вспахивание рисовых полей.
Круг снов.
Семья народности лоло на севере Вьетнама.
Сборщики соли в провинции Кханьхоа.
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Чарующая красота Вьетнама
Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) — один из самых известных и любимых фотографов Вьетнама. Он является обладателем многочисленных наград в области фотографии как на родине, так и по всему миру. Он очень активно и много работает, при этом сохраняя свой неповторимый стиль. Жанр его фотографий варьируется от документалистики до арт-фото, включая все возможные направления между ними.
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