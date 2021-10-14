Как очаровательный мальчик-альбинос стал моделью и всеобщим любимцем

Несмотря на то, что в семье Элайджи не припомнят случаев альбинизма, мальчик родился с белой кожей, белыми кучерявыми волосами и очень чувствительными глазами. Ему сейчас всего пять лет, он немного стесняется того, что выглядит иначе, чем его сверстники, но зато его фотографии красуются в одной из самой популярной сети магазинов одежды Европы — Primark.
Элайджа на фотосъемках.
5-летний Элайджа.
Как рассказала мама Элайджи (Elijah Enwerem), ни одна сама, ни ее муж не припомнят, чтобы в их семьях когда-либо рождались альбиносы. Поэтому родители были не совсем готовы к таким обстоятельствам и многие особенности воспитания ребенка-альбиноса пришлось выяснять опытным путем или же о них врачи рассказывали со временем, когда непосредственно сталкивались с проблемой.
Элайджа в зоопарке.
Фотографии для сети Primark.
Люди с альбинизмом обычно совершенно здоровы за исключением тех факторов, которые связаны непосредственно с отсутствием меланизма, то есть отсутствием цветного пигмента в глазах и коже. Так, у Элайджи есть проблемы со зрением — он видит предметы несколько размыто, так что врачи говорят, что велика вероятность того, что когда он вырастет, он не сможет водить автомобиль. Кроме того, мальчику больно смотреть на яркий свет или находиться без очков в солнечный летний день на улице. «Когда он был совсем крохой, он постоянно кричал, и я тогда мало знала об альбинизме, но сейчас я думаю, что мальчик кричал как раз из-за проблем со зрением. Элайджа родился поздней весной, и мы много времени тогда проводили на свежем воздухе», — вспоминает мама мальчика.
Фотографии для сети Primark.
Элайджа в магазине рядом со своей фотографией.
Мама рассказывает, что фотосъемки для Примарка помогли Элайдже наконец-то понять, что его особенный внешний вид — это не наказание, а что-то хорошее. «Несмотря на все внимание, которое привлекает Элайджа, он очень скромный и стыдится своего внешнего вида. Раньше ему жутко не нравилось, если у нему подходили на улице люди и трогали его. А после фотосъемок его уверенность в себе возросла в разы. Сейчас если кто-нибудь скажется ему какой он красивый или какие у него чудесные волосы, он отвечает „спасибо“. Раньше он бы в ответ нахмурился».
Элайджа со своим младшим братом.
Пятилетний Элайджа.
«Я как-то слышала, как Элайджа объяснял другим детям, мол, на самом деле он черный, и кровь у него черная, и кожа у него черная, потому что его кровь из Африки». Так он пытался объяснить самому себе разницу во внешнем виде со своим младшим братом. Он даже меня когда-то спросил, знаю ли я, что его кожа на самом деле должна была бы быть темной. Я тогда ответила ему, что нет никакого «должно было бы», что он выглядит точно так, как это задумала вселенная. И со временем он понял это».
Фотосъемка.
Элайджа с мамой.
Мама Элайджи признается, что во многом эти проблемы с самоидентификацией были связаны с тем, что в округе не было ни одного другого человека с альбинизмом. Элайджа думал, что он один такой во всей вселенной — он один и еще звери, так как он видел в зоопарке льва и тигра с альбинизмом. А потом мама Элайджи завела ему Инстаграм «Все любят Элайджу» (@everyone_loves_lijah), через который с ними связались и другие семьи, где есть дети-альбиносы. Особенно их поразила американская девочка-модель Ава Кларк, которая, несмотря на то, что живет на другом конце света, выглядит как родная сестра Элайджи.
Модель в пять лет.
Модель для Primark.
Также с семьей Элайджи связались представители Primark, которые в итоге пригласили маму с мальчиком на судьбоносную фотосъемку. А еще с ними связались два взрослых парня, Лео Джона и Джордан Чарльз, оба альбиноса и оба работают моделями. «Мы в субботу встречаемся с Джорданом, чтобы организовать съемки с ним. А еще мы отправимся в Лондон на Неделю Детской Моды в Лондоне, где Элайджа будет идти по подиуму вместе с дизайнерами. Он очень этого ждет!»
Фотография Элайджи в магазине.
Говоря о будущем своего сына, мама говорит, что еще слишком радо загадывать — может, это будет и модельный бизнес, а может, что-то другое. «Он очень добрый мальчик, он хочет, чтобы все были добры к животным и друг к другу, чтобы у всех был свой дом и чтобы никто не спал на холодных улицах (вот прямо так и сказал!). Ему нравятся супергерои, и он говорит, что когда вырастет, сам станет супергероем. А еще он очень талантливый гимнаст — его умения опережают его возраст».
Сейчас фотографии мальчика можно увидеть в детском отделе Primark.
Мама рассказывает, что фотосъемки впервые показали мальчику, что внимание к его персоне может быть настолько позитивным. Да и сами фотографы остались очень довольны — Элайджа держался очень естественно перед камерой.
Элайджа.
«Элайдже на самом деле очень повезло. Он родился здесь, в Великобритании, в любящей семье. Другим, кто родился с альбинизмом, повезло значительно меньше. Во многих странах до сих пор существует стигма, и такие люди страдают от предрассудков окружающих. Да и такие базовые вещи, как солнцезащитный крем, им тоже могут быть недоступны», рассказывает мама Элайджи.
Жизнерадостный малыш.
«Мне бы хотелось думать, что Элайджа поможет развеять мифы, которые окутывают людей с альбинизмом. Он чудесный милый парень, который научился принимать свое отличие от окружающих людей и показывает, что быть другим это замечательно. Мы все в какой-то мере отличаемся от окружающих и все заслуживаем любовь и внимание».
Новорожденный Элайджа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии