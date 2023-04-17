Гении не без порока: необычные фобии и чудачества писателей

Когда речь заходит о писателях, обычно воображение рисует эдаких благородных людей, умудренных жизнью. Но часто бывает, что рядом с гениальностью соседствуют и в некотором роде чудачества. В этом обзоре представлены необычные привычки и фобии писателей, которые простым людям могут показаться странными.
Виктор Гюго
Виктор Гюго часто подолгу не мог закончить свои произведения. И когда подходил срок сдавать материал издательству, писатель прибегал к неординарным методам. Один раз он остриг себе полголовы, а в другой – велел слуге забрать все вещи и остался только в простыне. Это Виктор Гюго делал для того, чтобы не иметь возможности выйти из дома и работать над произведениями.
Чарльз Диккенс
Душевные терзания от несовершенства жизни всегда мучили Чарльза Диккенса. Один из докторов поставил ему диагноз «переутомление» и прописал своеобразную диету, которую писатель беспрекословно соблюдал. Утром Диккенс выпивал стакан сливок с двумя ложками рома. В обед его ждал бисквит с коктейлем «шерри-коблер». На полдник писатель выпивал 0,5 литра шампанского, а вечером необходимо было выпить сырое яйцо с шерри. Только к позднему вечеру писатель позволял себе съесть суп, говядину и чай.
Эдгар По
Основоположник литературы ужасов Эдгар По до смерти боялся темноты. Исследователи связывают эту фобию с детством писателя. Школа, где учился По, была очень бедна настолько, что у детей не было учебников. Учитель математики придумал проводить занятия с детьми на кладбище. Каждому ученику доставалось надгробье, и он, глядя на годы жизни и смерти, должен был высчитывать, сколько прожил мертвец.
Лев Толстой
Современные врачи могут только «позавидовать» Льву Николаевичу Толстому, настолько у него был непонятный почерк. Разобрать его могла только супруга писателя Софья Андреевна, ведь это ей выпало переписывать бесчисленное количество раз «Войну и мир», разгадывая дополнения, знаки и стрелочки.
Психиатр Чезаре Ломброзо, взглянув на почерк Льва Николаевича, утвердительно сказал, что он принадлежит женщине легкого поведения с ярко-выраженными психопатическими наклонностями.
Эрнест Хемингуэй
У Эрнеста Хемингуэя было немало фобий, среди которых боязнь публичных выступлений. Писатель не верил в искренность хвалебных речей даже самых искренних почитателей.
А еще Хемингуэй любил кошек. У него их было много. Однажды писателю подарили мейн-куна, который оказался полидактильным, т. е. с лишними пальцами на лапах. На сегодняшний день в доме-музее Эрнеста Хемингуэя находится более 50 животных, среди которых и потомки мейн-куна.
Оноре де Бальзак
Помимо того, что Оноре де Бальзак выпивал в день невероятное количество кофе, он еще и работал только ночью. Писатель говорил, что ночь может длиться бесконечно долго. Ради этого он зашторивал занавески и переводил стрелки часов столько раз, сколько ему это было нужно, зачастую путая день с ночью.
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