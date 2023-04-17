Гении не без порока: необычные фобии и чудачества писателей

Когда речь заходит о писателях, обычно воображение рисует эдаких благородных людей, умудренных жизнью. Но часто бывает, что рядом с гениальностью соседствуют и в некотором роде чудачества. В этом обзоре представлены необычные привычки и фобии писателей, которые простым людям могут показаться странными.









Виктор Гюго

Чарльз Диккенс

Эдгар По

Лев Толстой

Эрнест Хемингуэй

Оноре де Бальзак