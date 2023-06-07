Как оставаться летом в форме: 5 рецептов смузи от топ-моделей

Вот и лето подоспело. Сезон лёгких платьев, разнообразных овощей, сочных фруктов, ароматных ягод и, конечно же, вкуснейших смузи. Как правило, такие коктейли заменяют завтрак, служат отличным перекусом или же становятся прекрасной альтернативой ужину. Овощные, ягодные, фруктовые, молочные – всё, что душа пожелает, ведь нижеприведённые рецепты пользуются огромной популярностью среди знаменитых моделей, которые с удовольствием готовят смузи для себя и своих семей. Попробуйте и вы.
1. Морковный с сельдереем
Морковный с сельдереем. \ Фото: naturala.hr.
По словам очаровательной Жизель Бюндхен, смузи из морковки с сельдереем отлично подходит для «чистки» ЖКТ. Такой напиток помогает вывести токсичные вещества и шлаки, избавляя организм от тяжести и заряжая энергией.
Ингредиенты:
• Морковка - 1 шт;
• Яблоки зелёные - 1 шт;
• Сельдерей - 2 стебля;
• Имбирь корень - 3-4 см;
• Свекла маленькая - 1 шт;
• Лимон - 1 шт;
• Шпинат листочки - одна горсть;
• Вода - 1 стакан.
Смузи-детокс. \ Фото: elements.envato.com.
Способ приготовления:
• Яблоки, свеклу и морковь вымыть;
• Очистить;
• Произвольно нарезать;
• Имбирный корень очистить;
• Нарезать кусочками;
• Сельдерей вымыть и нарезать кусочками;
• Все ингредиенты переложить в чашу блендера;
• Добавить листья шпината;
• Перебить до однородной массы;
• Затем добавить стакан воды и сок одного лимона;
• Вновь перебить до однородной массы;
• Перелить в банку;
• Перед подачей отправить в холодильник 10-15 минут.
2. Смузи из авокадо
Смузи из авокадо. \ Фото: mustgo.vn.
Для тех, кто следит за своим здоровьем и переживает по поводу лишних сантиметров смузи из авокадо от известной модели Адрианы Лимы – то, что нужно.
Ингредиенты:
• Вода - 1 стакан;
• Авокадо - 1 шт;
• Мёд - по вкусу;
• Корица молотая - по вкусу;
• Мята свежая - 3-4 листочка.
Для ускоренного метаболизма. \ Фото: drejerdesigncenter.dk.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать произвольно;
• Листья мяты вымыть;
• Все ингредиенты отправить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Влить стакан воды;
• Добавить мёд и корицу по вкусу;
• Ещё раз всё перебить до однородной массы;
• При желании охладить перед подачей.
3. Ягодно-банановый
Ягодно-банановый смузи. \ Фото: google.com.
А вот красотка Карли Клосс с удовольствием готовит бананово-ягодный смузи, который служит в качестве мощнейшего антиоксиданта.
Ингредиенты:
• Бананы - 1 шт;
• Ежевика (или любые другие ягоды) - 0,5 стакана;
• Молоко миндальное - 1 стакан;
• Порошок протеиновый (шоколадный) - 1 ч.л.
Чернично-банановый смузи. \ Фото: amazon.com.
Способ приготовления:
• Бананы очистить;
• Нарезать на несколько равных частей;
• Переложить в чашу блендера;
• Залить молоком;
• Добавить протеиновый порошок;
• Перебить до однородной массы;
• Перед подачей при желании охладить и украсить листочками свежей мяты.
4. Питательный с омега-3
Питательный смузи с омега-3. \ Фото: pinterest.ru.
Для тех, кто мечтает о здоровой красивой коже, а также шикарных волосах стоит обратить внимание на рецепт от обворожительной Рози Хантингтон-Уайтли, которая рекомендует попробовать питательный смузи, содержащий омега-3.
Ингредиенты:
• Яблоки зелёные - 1 шт;
• Шпинат - 1 пучок средней величины;
• Сельдерей - 2 стебля;
• Бананы - 1 шт;
• Или авокадо - 0,5 шт;
• Молоко кокосовое или льняное - 2 ч.л;
Смузи для красоты кожи и волос. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Шпинат хорошенько вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Сельдерей нарезать кусочками;
• Бананы очистить;
• Нарезать на пару частей;
• Яблоки вымыть;
• Очистить и удалить сердцевину;
• Нарезать кусочками;
• Переложить все ингредиенты в чашу блендера;
• Добавить молоко;
• Перебить всё до однородной массы;
• Перелить в банку;
• Отправить в холодильник на 10-15 минут;
• Перед подачей при желании можно украсить листочками свежей петрушки или кинзы.
5. Витаминный всплеск
Витаминный смузи. \ Фото: alliedtravelcareers.com.
Многие наверняка знают о том, что нехватка витаминов в организме приводит к не самым приятным последствиям. Поэтому, Оливия Калпо советует начинать свой день с витаминного смузи, который благоприятно влияет на состояние здоровья, а также заряжает энергией, позволяя чувствовать себя максимально бодро.
Ингредиенты:
• Клубника - 1 стакан ягод без хвостиков;
• Манго замороженное - 1 стакан;
• Апельсины - 1 шт;
• Вода - 1 стакан;
• Или апельсиновой сок - 1 стакан;
• Чиа семена - 2 ч.л.
Витаминный заряд бодрости и энергии. \ Фото: besthdwallpaper.com.
Способ приготовления:
• Ягоды вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Манго разморозить;
• Апельсины очистить;
• Удалить белые перепонки и снять белую плёнку;
• Сложить всё в чашу блендера;
• Залить водой или апельсиновым соком;
• Перебить до однородной массы;
• Перед подачей посыпать семенами чиа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии