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Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Экранное волшебство делается при помощи хитростей, муляжей и, наверняка, без всем известной матери не обходится. Мы смотрим на эти кадры, поражаемся и хотим быть реквизиторами на съемках!

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов


Вспомнить все

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Назад в будущее

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Назад в будущее 2

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Назад в будущее 3

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Терминатор

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Терминатор 2: Судный день

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Хищник

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Хищник 2

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Чужой

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Чужие

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Люди в черном

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Инопланетянин

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Гарри Поттер и Тайная комната

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Гарри Поттер и Кубок огня

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

День независимости

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Дюна

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая

Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов

Охотники за привидениями

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