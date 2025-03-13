Экранное волшебство делается при помощи хитростей, муляжей и, наверняка, без всем известной матери не обходится. Мы смотрим на эти кадры, поражаемся и хотим быть реквизиторами на съемках!
Вспомнить все
Назад в будущее
Назад в будущее 2
Назад в будущее 3
Терминатор
Терминатор 2: Судный день
Хищник
Хищник 2
Чужой
Чужие
Люди в черном
Инопланетянин
Гарри Поттер и Тайная комната
Гарри Поттер и Кубок огня
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
День независимости
Дюна
Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда
Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар
Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая
Охотники за привидениями
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Как это сделано: фотографии со съемок культовых голливудских фильмов
Экранное волшебство делается при помощи хитростей, муляжей и, наверняка, без всем известной матери не обходится. Мы смотрим на эти кадры, поражаемся и хотим быть реквизиторами на съемках!
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