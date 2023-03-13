Как вырастить зелёный лук в квартире

Обеспечить себя нескончаемым запасом зеленого лука легко не занимая и клочка земли. И все это благодаря необычному способу посадки.

С такой хитростью можно получить отменный урожай даже в квартире без балкона, при этом подоконник использовать не предлагается.







Обрезаем верхнюю часть бутылки примерно на 1/3. Крышку оставляем закрученной. При помощи паяльника дополняем получившуюся воронку достаточным количеством отверстий. Затем переворачиваем колпачком вниз и вставляем внутрь обрезанного стакана. В нижней части стакана делаем дополнительное отверстие для полива с отступом от края 7-10 см, а в верхней части делаем отверстия для подвеса.







Для посадки используем крупный лук. Заполняем стаканы землей, а затем сверху размещаем луковицу, слегка заглубив точку роста корней в грунт.

Определившись с количеством посадочного материала, аккуратно срезаем с луковиц верхушки. Это необходимо для того, чтобы зелень быстрее пошла в рост.







Обильно обрызгиваем луковицы сверху. Для более быстрого пробуждения корней важно, чтобы промокла не только земля, но и шелуха напиталась влагой. Дополняем контейнеры проволокой для подвесов. Заливаем воду в нижнюю часть контейнеров, а затем подвешиваем в удобном месте. Не имея собственного участка, разместить подвесы с луком всегда можно на балконе или непосредственно на окне внутри помещения.







Уже через 2 недели можно увидеть результат. Отрастающие перья и интенсивно развивающаяся корневая система. Теперь важно просто не забывать подливать воду вниз контейнера.







Еще через 10 дней можно снимать урожай. После того как корни хорошо развились, зелень нарастает гораздо быстрее. Для того чтобы перья не распадались, достаточно перехватить их сверху веревкой.







Срезать лук можно прямо пучками по мере необходимости. Новая зелень будет быстро нарастать. Уже через 6 дней результат впечатляет.



А для полного восстановления теперь достаточно всего 12 дней. За счет использования крупных луковиц на выходе формируется сразу несколько кустиков. Получить с такой посадки можно еще ни один урожай, а срезать при достаточном количестве зелени теперь нужно только перо.





Читать далее →