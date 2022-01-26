Идеи для хранения, которые отлично подойдут для маленькой кухни

Главное правило любого интерьера – это уютное пространство и функциональность. Если у вас маленькая кухня, тогда придется обустраивать ее не только с учетом своего вкуса, но и принимать во внимание ее габариты. Для этого нужно использовать удобные органайзеры для хранения.
1. Наддверные держатели
Такие простые наддверные держатели позволят вам хранить все крышки. Именно из-за них возникает беспорядок в любом шкафу, а так они всегда будут на виду и в идеальном порядке.
2. Крючки
Функциональность крючков доказана многими хозяйками. На кухне их можно применять для хранения разных предметов. Например, на специальной штанге разместить несколько крючков разной длины и использовать для хранения красивых кружек.
3. Диспенсер для пакетов
Если вам знакома проблема пакета с пакетами, значит, вы уже давно думаете о подходящем варианте хранения. Присмотритесь к универсальному диспенсеру, который можно установить как в шкафу, так и на любой стене.
4. Дополнительная столешница
Для маленькой кухни станет актуальным современное интерьерное решение – это откиданная столешница. Обычно она размешается над варочной панелью, главное – всегда выключить плитку, чтобы случайно не сжечь поверхность.
5. Штанга для полотенец
Чтобы бумажное полотенце было удобно брать, а также рулон не мешал при готовке блюд, советуют разместить практичную штангу. На ней можно хранить и мешки для мусора.
6. Пегборд
Многофункциональный пегборд отлично выручит в условиях маленькой кухни. На этой системе можно размещать практически любые инструменты для приготовления самых разнообразных блюд.
7. Полка-столешница
Еще одна модная и современная новинка – это дополнительная полка для увеличения рабочей зоны на кухне. Суть системы в том, что в тумбе есть специальный механизм, который легко выдвигается и создает еще одно удобное место.
8. Сушилка для посуды на ножках
Такая полка решит сразу две проблемы: она полностью помещает посуду для всей семьи и также не нужно каждый раз протирать утварь после мытья. За счет специального выступа вся вода уходит сразу в раковину.
9. Съёмные полки
Дополнительные полки – это идеальный вариант для маленькой кухни. Чтобы не занимать слишком много места в тумбах и шкафчиках, стоит выбрать съемную полку, которая легко крепится и может широко использоваться в кухне.
10. Фиксаторы
Удобство фиксаторов в том, что у каждого предмета на полке или в ящике всегда будет свое личное место. Это позволит разобраться с постоянным беспорядком в кухонном гарнитуре.
Маленькая кухня выглядит гораздо уютнее и функциональнее, если подойти к обустройству интерьера с умом. Используйте разнообразные варианты для хранения вещей, которые гарантируют порядок и удобство в кухонной зоне.
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